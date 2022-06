Meteorologia prevê chuva para região Sudoeste de Goiás nesta quinta-feira (9)

A previsão do Centro de Informações Meteorológicos e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo) aponta que pode ter chuva nesta quinta-feira (9). De acordo com o boletim emitido pelo órgão, o avanço de uma frente fria, vinda do Sudeste do país, pode trazer chuva de até 5 mm somente para a região Sudoeste de Goiás.

A previsão é de céu claro com variação de nebulosidade em Jataí, possibilitando pancadas de chuva em áreas isoladas. As temperaturas variam entre 14°C e 31°C. Pode chover em áreas isoladas também no município de Rio Verde, mas em menor quantidade.

O gerente do Cimehgo, André Amorim, afirma que embora haja previsão de chuvas para essa região, não são esperados grandes volumes, e a tendência é que depois disso as temperaturas voltem a aumentar gradativamente.

“Os destaques ficam para a possibilidade de chuvas isoladas na região sudoeste do Estado, a amplitude térmica, que é a diferença entre a temperatura mínima e máxima, como também a queda no índice da umidade relativa do ar acentuada no período da tarde em algumas regiões”, diz o documento.

André Amorim ressalta que há preocupação com o período de estiagem, que traz complicações para a saúde. A umidade relativa do ar pode variar entre 30% a 85%.

Ainda de acordo com o Cimehgo, no Norte de Goiás a temperatura máxima pode chegar aos 34°C e a mínima, a 18°C. No Sul Goiano, a máxima chega a 30°C e a mínima a 13°C. No Sudoeste do estado, a máxima atinge 31°C e a mínima 14°C. Já no Centro de Goiás, a máxima chega a 35°C e a mínima a 14°C.

Victoria Lacerda é estagiária de jornalismo do convênio GJC/PUC-GO