Meu Malvado Favorito 4 será exibido em sessão especial para crianças autistas neste sábado

O vilão mais amado do mundo das animações, acompanhado de seus divertidos súditos amarelinhos e fiéis, será o grande destaque da próxima edição do projeto MovieCOMtodos, do Buriti Shopping. A sessão inclusiva de cinema destinada a crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) acontece neste sábado (20), a partir das 11 horas, com a exibição do filme Meu Malvado Favorito 4.

A iniciativa busca criar um ambiente acolhedor e confortável para crianças com TEA e suas famílias, garantindo uma experiência cinematográfica adaptada às suas necessidades. A ação conta com ajustes no ambiente como som mais baixo, luzes levemente acesas e liberdade para que as crianças possam circular pela sala durante a exibição.

Nesta sessão, o acompanhante e a criança pagam meia-entrada, mediante apresentação de carteira de identificação ou laudo e os ingressos poderão ser adquiridos diretamente na bilheteria do cinema, no dia da sessão. Além disso, o shopping também disponibiliza crachás de identificação para pessoas autistas e abafadores de ruídos que ficam disponíveis para empréstimo no Espaço Cliente.



Sobre Meu Malvado Favorito 4

Nesta sequência, Gru, que virou agente da Liga Antivilões, retorna para mais uma aventura em Meu Malvado Favorito 4. Agora, Gru, Lucy, Margo, Edith e Agnes dão as boas-vindas a um novo membro da família: Gru Jr., que pretende atormentar seu pai.

Enquanto se adapta com o pequeno, Gru enfrenta um novo nêmesis, Maxime Le Mal e sua namorada Valentina, e vê sua família ser forçada a fugir para garantir sua segurança. Em outra cidade, as meninas tentam se adaptar ao novo colégio e Gru tenta viver uma vida mais simples, longe das aventuras perigosas que fez durante quase toda a vida.

Porém, neste meio tempo, eles também conhecem Poppy, uma surpreendente aspirante à vilã e os Minions dão o toque que faltava para essa nova fase.



Prioridade no estacionamento

O Buriti Shopping oferece três vagas de estacionamento destinadas às pessoas com TEA. Para utilizar, é preciso deixar no interior do carro a carteirinha de prioridade ou a Carteirinha de Identificação do Autista (CIA). Localizadas no estacionamento coberto próximo à entrada que dá acesso às lojas Riachuelo, as vagas são facilmente identificadas com o símbolo mundial do TEA nas placas e no chão: uma fita com peças de quebra-cabeça multicoloridas.

Importante lembrar que apesar das vagas destinadas exclusivamente a pessoas com autismo, por lei, os autistas já possuem o direito de estacionar nas vagas destinadas às pessoas com deficiência (PCDs).



Serviço: Sessão de cinema adaptada para pessoas com autismo no Buriti Shopping

Quando: 20 de julho (sábado)

Horário: 11h

Filme: Meu Malvado Favorito 4

Onde: Moviecom Buriti Shopping