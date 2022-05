Mil casais devem participar de casamento comunitário com show de Maiara e Maraísa

Mil casais devem participar, nesta quinta feira (19), do Casamento Comunitário promovido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) e pela Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás (CGJGO). O evento beneficiará casais residentes e domiciliados nos municípios da Região Metropolitana de Goiânia e Anápolis, e acontecerá às 18 horas, no Ginásio de Esportes Goiânia Arena.

Durante o evento, serão sorteadas cinco geladeiras novas para os casais presentes no local e selecionados 250 casais para trocarem suas geladeiras antigas por eletrodomésticos novos, por meio do programa Enel Compartilha Eficiência. Além dos sorteios, a Enel oferecerá um curso gratuito de finanças e uma oficina de automaquiagem para os casais no dia do casamento.

A primeira celebração realizada após a pandemia da Covid-19 é gratuita e abrange os casais que não possuem renda para arcar com os custos da cerimônia formal. No decorrer do evento, eles serão contemplados com uma apresentação musical da dupla sertaneja Maiara e Maraisa, às 20 horas. O show é gratuito, mas restrito ao público de noivos (as) e convidados e a expectativa é que o evento reúna cerca de 12 mil pessoas.

Outras atividades

A cerimônia terá ainda uma chuva de 20 mil balões, telões de LED, sonorização completa na área externa, bem como iluminações especiais, tendas e tapetes. Os noivos e noivas receberão também 2.250 unidades de alfajors e as crianças terão um espaço específico com mesas, cadeiras e pufs, onde participarão de ações do projeto Energia Segura. Para os pequenos, a Enel distribuirá 500 gibis e 500 caixas de lápis de cor, além da disponibilização de uma pipoqueira.

O evento conta ainda com a arrecadação de 1kg de alimento não perecível por convidado. Ao final, os alimentos arrecadados serão doados para famílias em situação de vulnerabilidade social e todo o evento será transmitido de forma on-line e simultânea pelo Youtube do TJGO.

10 anos

Por aproximadamente 10 anos, o casal Sidney Ribeiro dos Santos e Maria Antônia Gomes Ferreira não conseguiu tirar da lista dos planos o sonho do casamento. Durante esse período, eles passaram a morar juntos e tiveram dois filhos, mas foi apenas neste ano que eles começaram a tirar o grande sonho do papel. Na empresa onde trabalha como encarregado da parte de elétrica, a GPL Incorporadora, Sidney ficou sabendo do Projeto Mil Casais, idealizado pela Corregedoria do TJ-GO em parceria com os cartórios. Com a oportunidade, o casal pôde realizar o sonho do casamento no mês passado e, amanhã (19), receberá a certidão de casamento em grande evento no Goiânia Arena, gratuitamente.