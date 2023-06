Militares do Exército são suspeitos de matar homem após briga em loja de conveniência em Goiás

Colaborou: Samantha Souza

Três militares do Exército Brasileiro, um homem foram presos e um adolescente apreendido por suspeita de participação em um assassinato ocorrido em em Planaltina de Goiás, Entorno do Distrito Federal, nesta terça-feira (30). De acordo com a Polícia Civil (PC), o crime ocorreu na madrugada do dia 24 de abril, em uma loja de conveniência da cidade.

A operação que resultou na prisão dos investigados ocorreu na manhã desta terça-feira (30). Ao todo, foram cumpridos quatro mandados de prisão, cinco de busca e um de apreensão. Quatro pessoas foram detidas, dentre elas os militares e um menor de idade.

De acordo com o Grupo de Investigação de Homicídio (GIH) de Planaltina, na madrugada do dia 24 de abril, os quatro suspeitos teriam iniciado uma briga com a vítima, Carlos Felipe de Araújo, mais conhecido como Felipinho, de 24 anos,em uma loja de conveniências localizada na região central do município. O motivo seria desentendimentos anteriores.

Momentos depois, o grupo deixou o estabelecimento em um veículo preto, porém retornou após alguns minutos com um menor de idade, que portava uma arma de foto. A discussão se intensificou e o adolecente atirou diversas vezes contra a vítima, que morreu no local. Logo em seguida, eles fugiram usando um carro preto.

A Polícia Civil não divulgou os nomes dos adultos suspeitos. Eles serão indiciados pelos crimes de homicídio qualificado e corrupção de menores. O adolescente foi encaminhado ao Sistema Socioeducativo, onde será autuado por ato infracional análogo a homicídio qualificado.

Por email, a reportagem entrou em contato com o Comando Militar do Exército, responsável pelos militares acusados de homicídio e aguarda retorno.