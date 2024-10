Milky Moo lança campanha de doação de sangue e medula em Goiânia

Com o intuito de doar sangue e medula e aumentar o estoque dos bancos de sangue de Goiás, que sofrem constantemente com a baixa nos números de doadores, a Milky Moo, rede de milkshakes, em parceria com o Hemocentro Goiás, lança a campanha “Doe com a Moo”, que acontece nesta quinta-feira (3), das 09h às 18h, no Edifício New World Concept Office.

O evento, que contará com a presença de profissionais de saúde para orientar os doadores sobre os cuidados pós-doação e esclarecer as dúvidas sobre o processo, haverá também distribuição de lanches para os participantes e um espaço reservado para descanso após o procedimento.

Para doar, é necessário estar em boas condições de saúde, pesar no mínimo 50kg, ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 precisam de autorização dos responsáveis) e apresentar um documento oficial com foto.

Existem condições que geram impedimentos temporários para doação de sangue, como tatuagem feita em menos de 12 meses, algumas doenças e entre outros, veja aqui.



Serviço Campanha Doe com a Moo

Data: 03 de outubro de 2024

Local: Edifício New World Concept Office - Av. T-63, 1296 - St. Bueno, Goiânia - GO

Horário: Das 09h às 18h

Quem pode doar: Pessoas entre 16 e 69 anos, com boas condições de saúde e com peso acima de 50kg.