Miniaturas ganham destaque em encontro com exposição, vendas, trocas e campeonato

Neste sábado (16) e domingo (17), o Shopping Cerrado será palco de mais um grande encontro de colecionadores de miniaturas. A programação acontecerá das 10h às 22h, na praça de alimentação do mall, em parceria com o Projeto 1/64, clube de colecionadores de miniaturas de Goiânia. A entrada é gratuita.



No evento, o público poderá conferir uma variedade de miniaturas de carros, motos e aviões, em sua maioria, bem como de bonecos, cenários e muito mais. Além disso, haverá oportunidade de comprar e trocar miniaturas e até mesmo participar de um campeonato de customização, entre outras atrações.



“Nosso primeiro encontro de 2024 terá cerca de 20 expositores, 30 mesas e mais de 10 mil miniaturas expostas. Teremos também pista de downhill para a criançada brincar e a abertura de 15 caixas da hot wheels e da matchbox, marcas famosas no universo do colecionismo, possibilitando a compra de veículos de lotes novos, inclusive inéditos e até mesmo raros”, adianta Samuel Lander, que integra a equipe dirigente do Projeto 1/64.



Campeonato de customização

Uma das atrações especiais do evento será o campeonato de customização de miniaturas, que acontecerá no sábado (16) à tarde. “Qualquer pessoa pode participar com miniaturas de hot wheels ou de qualquer outra marca na escala 1/64 que foram customizadas com pintura, substituição de rodas, etc.”, conta Lander.



Para participar, os interessados deverão apresentar suas criações das 12h às 16h, no local do evento, para a comissão organizadora. As miniaturas inscritas serão expostas em uma mesa e identificadas com números para votação do público. Os três primeiros colocados serão conhecidos às 18h e premiados com troféus.





Serviço: Encontro de Colecionadores de Miniaturas em parceria com Projeto 1/64

Data: 16 e 17 de março de 2024

Horário: 10h às 22h

Local: Praça de alimentação do Shopping Cerrado - Avenida Anhanguera nº 10.790, Setor Aeroviário, Goiânia (GO)

Mais informações: instagram @shoppingcerrado @p.rojeto164

Entrada gratuita