Minigite já matou 26 este ano em Goiás

Foram registrados 26 mortes por meningite em Goiás, além de 135 casos confirmados da doença somente em 2024, segundo a Secretaria Estadual da Saúde (SES-GO). Conforme a pasta, a vacinação adequada contra a meningite diminui a chance de casos graves e óbitos.

A meningite é um processo inflamatório que atinge as meninges, membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal e especialistas alertam que a doença evolui rápido. Ela pode ser causada por diferentes agentes, como bactérias, vírus, fungos e parasitas, segundo a SES-GO.

Entre os sintomas de meningite estão: febre, fadiga, dor de cabeça, rigidez da nuca, fotofobia (aumento da sensibilidade à luz), irritabilidade, confusão mental, vômito em jato e outros.

Em 2023, o Estado confirmou 214 casos de meningite, com 43 mortes registradas.

A pediatra do Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia (Hmap), Nádhya Khouri, alertou que a doença evolui de maneira rápida e pode provocar a morte em apenas quatro dias.

Sintomas

“As primeiras manifestações da doença são leves como, mal-estar, dor de cabeça, vômito ou até sintomas gripais. Depois que o quadro começa a se agravar, em cerca de dois dias, a criança começa a mudar o comportamento, fica irritada, tem várias crises de vômito, não consegue encostar o queixo no pescoço. Nesse caso, começa a ter complicações no sistema nervoso central.Então, no quarto dia de sintomas, pode surgir convulsões, perda do estado e evoluir para uma morte”, diz.

A especialista diz que o vírus ou a bactéria que causa a inflamação consegue acessar a camada que protege o cérebro. “Quando a pessoa tem essa infecção que consegue romper essa barreira protetora, há a infecção toda do encéfalo. Por isso a doença tem tantos sintomas neurológicos.”

O tratamento é feito com antibiótico e antiviral. A partir de um exame que colhe parte de um líquido que envolve meninges, chamado liquor, os médicos vão definir qual será o tratamento mais adequado.

Conforme especialista, há casos em que a criança vence a doença, mas continua com sequelas, como perda do movimento de alguns membros do corpo, falta de memória e convulsões.

A pediatra explica que tanto crianças como adultos podem ser infectados pela doença, que é transmitida a partir da saliva de pessoa para pessoa, método parecido com a transmissão da Covid-19. De acordo com a SES, o Calendário Nacional de Vacinação possui cinco vacinas que protegem contra a meningite e outras doenças causadas pela bactéria para crianças e adolescentes.