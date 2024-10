Ministério da Agricultura proíbe a venda de lotes de 12 marcas de azeite de oliva; veja lista

O Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) publicou, nesta terça-feira (22), uma lista alertando sobre a comercialização de 12 marcas de azeite de oliva desclassificadas por fraude. As análises detectaram a presença de outros óleos vegetais, não identificados, na composição dos azeites, comprometendo a qualidade e a segurança dos produtos, segundo informou o MAPA.

De acordo com o Ministério, as análises foram realizadas no Laboratório Federal de Defesa Agropecuária. Com base nos testes realizados, os produtos foram desclassificados por não atenderem aos padrões de identidade e qualidade estabelecidos em norma vigente, sendo considerados impróprios para o consumo.

Os produtos também representam risco à saúde dos consumidores, uma vez que não há clareza sobre a procedência dos óleos encontrados nas composições.

Algumas das empresas responsáveis pelas marcas estão com os CNPJs suspensos ou baixados pela Receita Federal, o que reforça a suspeita de fraude, segundo o MAPA. A comercialização desses produtos configura uma infração grave, e os estabelecimentos que continuarem a vendê-los poderão ser responsabilizados.

Confira as marcas desclassificadas pelo Ministério da Agricultura e Pecuária:

Grego Santorini (todos os lotes considerados impróprios)

La Ventosa (todos os lotes considerados impróprios)

Alonso (todos os lotes considerados impróprios)

Quintas D’Oliveira (todos os lotes considerados impróprios)

Olivas Del Tango

Vila Real

Quinta de Aveiro

Vincenzo

Don Alejandro

Almazara (todos os lotes considerados impróprios)

Escarpas das Oliveiras (todos os lotes considerados impróprios)

Garcia Torres

O jornal não conseguiu localizar o contato de 11, das 12 marcas citadas, para solicitar um posicionamento. Com relação à marca Alonso, o Daqui não conseguiu contato com a empresa.

O Ministério informou que os consumidores que adquiriram essas marcas devem interromper o uso imediatamente e buscar a substituição conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor.

Dicas

O MAPA listou ainda dicas que ajudam o consumidor a não ser enganado na hora de comprar azeite de oliva: