Mirage Circus prorroga temporada e realiza campanha com ingressos solidários em Goiânia

O Mirage Circus vai prorrogar a sua temporada em Goiânia com uma campanha que proporcionará ingressos mais acessíveis a todos os públicos, e ainda arrecadará alimentos em solidariedade a pessoas carentes. A campanha solidária tem início nesta terça feira (13).



Para garantir meia-entrada em qualquer setor, basta levar 1KG de alimento não perecível (exceto sal). Cada ingresso solidário é um ato de esperança para aliviar o sofrimento daqueles que mais necessitam, e proporcionar alegria e diversão para mais classes sociais da cidade.



Aqueles que desejarem doar mais do que a quantidade mínima estabelecida encontrarão carretas do Mirage na entrada principal do circo para receber as contribuições.



Sob o comando do ator Marcos Frota e do Prefeito Rogério Cruz, a mobilização promete potencializar ainda mais esta campanha, aumentando significativamente o volume de doações. A expectativa é de uma grande arrecadação para os que precisam.



Os ingressos para os últimos dias da temporada do Gigante Brasileiro em Goiânia podem ser adquiridos no site www.miragecircus.com.br ou na bilheteria do circo, localizada na Arena Flamboyant (Em frente ao Flamboyant Shopping - Avenida Jamel Cecílio, Jardim Goiás, Goiânia-Go).



Serviço: Mirage Circus faz campanha com ingressos solidários em Goiânia

Local: Arena Flamboyant (Em frente ao Flamboyant Shopping - Avenida Jamel Cecílio, Jardim Goiás, Goiânia-Go)

Instagram: @miragecircusbrasil

Site: www.miragecircus.com.br