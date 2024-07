Mirages Circus entra na reta final de apresentações em Goiânia

O renomado Mirage Circus, conhecido como "O Gigante Brasileiro", está em suas últimas semanas em Goiânia. Com uma mega estrutura e um espetáculo encantador, o circo conseguiu, mais uma vez, atrair a atenção do público goiano. Cerca de 100 mil espectadores de Goiânia e + de 50 cidades do interior de Goiás, além de um público significativo de outros estados vizinhos já vivenciaram a experiência única que o Mirage proporciona. Aqueles que ainda não tiveram a oportunidade, têm agora a chance de aproveitar os últimos momentos da temporada. Os ingressos podem ser adquiridos no site: https://www.guicheweb.com.br/pesquisa/miragecircus.



Com uma infraestrutura diferenciada, o Mirage Circus conta com mais de 1.200 toneladas de equipamentos, incluindo sistemas de som, luz e painéis de LED. O conforto e a comodidade oferecidos são compatíveis com os maiores espetáculos do Brasil.



A programação do Mirage Circus é diversificada, apresentando artistas nacionais e internacionais em números de malabarismo, mágica, palhaços e o famoso motocross freestyle. Entre as grandes novidades estão o trapézio duplo, conhecido como "The Flying Mirage", único no Brasil e composto por oito artistas altamente qualificados vindos diretamente da França após uma temporada na Europa, e a Mirage SKY Wheel, a maior roda-gigante itinerante do Brasil, com 40 metros de altura.



O Mirage Circus reafirma o talento e a grandiosidade do circo brasileiro, destacando-se como um dos maiores espetáculos do mundo na atualidade.



Serviço:

Últimos dias da temporada do Mirage Circus em Goiânia

Local: Arena Flamboyant (Em frente ao Flamboyant Shopping – Av. Jamel Cecílio, Jardim Goiás, Goiânia, GO)

Site:www.miragecircus.com.br

Instagram: @miragecircusbrasil