MIS inaugura exposição sobre padrões estéticos femininos nesta sexta-feira

O Museu da Imagem e do Som (MIS), unidade da Secretaria de Estado da Cultura (Secult Goiás), inaugura a exposição fotográfica "Belezas em Foco", por Sabrina Schreiner, nesta sexta-feira (14), às 19h. A mostra fica em cartaz até 14 de agosto para visitação do público, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. A entrada é gratuita.

Com curadoria de Ana Rita Vidica, “Belezas em Foco" mostra a diversidade e a singularidade das mulheres. Ao apresentar fotografias íntimas externas para o cotidiano que retratam as histórias das três participantes, que são praticantes de pole dance, a exposição busca inspirar outras mulheres ao amor próprio e à beleza dentro do seu dia a dia.

O projeto foi desenvolvido a partir da temática do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) em publicidade de Sabrina Schreiner, na UFG, e foi escolhido devido à crescente importância da autoestima feminina na sociedade contemporânea. “Acredito que a fotografia tem o poder único de capturar a beleza, a modernidade e a individualidade de cada pessoa, promovendo uma reflexão positiva sobre a própria imagem e contribuindo para o fortalecimento da autoestima”, comenta Sabrina Schreiner.

Serviço: Exposição fotográfica “Belezas em Foco”

Horário: De segunda a sexta-feira, das 9h às 17h

Visitação: De 14/06 a 14/08/2024

Local: Museu da Imagem e Som (Praça Cívica, 2 – St. Central, Goiânia – GO)

Entrada gratuita