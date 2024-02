Moda Festa e Crochê para iniciantes são os novos cursos do Clube de Costura

O Clube de Costura, projeto institucional do Grupo Mega Moda, localizado no piso G3 do estacionamento do Mega Moda Shopping, anuncia sua programação de março com duas novidades: Crochet e Moda festa para iniciantes.

"Estamos constantemente buscando atender às necessidades e interesses dos alunos. Os cursos de crochet e moda festa são uma resposta direta a essa demanda por peças personalizadas e técnicas artesanais, que estão entre as tendências", afirma Rogélia Pinheiro, gerente do Clube de Costura.

A agenda de março traz ainda: Costura livre - mensal, Crochê para iniciantes - bolsa, Desenho de moda, Moda festa – corset e saia, Prática em máquinas industriais.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pessoalmente no Clube de Costura ou através do WhatsApp (62) 98591-6597. Opções de parcelamento em até três vezes sem juros estão disponíveis no local. Além disso, associados desfrutam de um desconto de 10% na matrícula de um curso.

Para mais informações sobre a programação e os cursos oferecidos, os interessados podem acessar o Instagram do Clube de Costura (@ClubedeCostura).