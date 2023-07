Montagem inadequada de rampa causou queda que deixou dezenas de feridos em festival de rap

A Polícia Civil de Goiás (PC-GO) informou que causa do desabamento de uma das rampas do Rap Mix Festival foi a “montagem precária” da estrutura, que não estava de acordo com o projeto apresentado. O caso aconteceu no dia 9 de julho, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, e deixou cerca de 60 pessoas feridas. Por enquanto, as investigações apontam um arquiteto e um engenheiro como os responsáveis pela queda da rampa.

De acordo com o delegado Thiago Martimiano, responsável pelo inquérito, a organização do evento contratou uma empresa terceirizada para fazer a montagem da rampa. O arquiteto e o engenheiro citados eram responsáveis por fiscalizar e aprovar a estrutura da rampa. A polícia ainda vai investigar o vínculo dos profissionais com a empresa responsável pela montagem, a fim de determinar com maior precisão as devidas responsabilidades.

O laudo da Polícia Técnico Científica constatou que os postes de sustentação dos pisos de madeira da rampa não foram montados conforme o parâmetro correto, que havia sido indicado no projeto. "Esses postes deveriam ter sido feitos na vertical, em um ângulo de 90º, mas estavam na horizontal, com cerca de 78º de inclinação", afirmou o perito Luiz Henrique Pereira da Costa.

Segundo a perícia, por conta dessa inclinação fora do padrão, outras estruturas da rampa precisaram fazer 'esforços' que não estavam previstos. Com isso, a estrutura entrou em colapso e desabou. A equipe de peritos disse ainda que encontrou improvisos na estrutura, como amarrações feitas com arames.

Apesar de tudo isso, a perícia afirma que superlotação da rampa não teve relação com o desabamento. Isso porque, se a montagem tivesse sido feita de acordo com o projeto, a rampa deveria suportar até mesmo mais peso do que o que havia no momento do acidente, já que a estrutura serviria também como saída de emergência.

O delegado Thiago Martimiano contou que cerca de 60 vítimas foram ouvidas e mais dez ainda devem prestar depoimento até a conclusão do inquérito. Também serão ouvidos ainda os organizadores do evento, pessoas ligadas à empresa de montagem, o engenheiro e o arquiteto.

O DAQUI entrou em contato com a assessoria responsável pelo evento, mas não obteve retorno até o momento de publicação desta matéria.

Investigação

A Polícia Civil já ouviu dezenas de vítimas do desabamento de uma das rampas do Rap Mix Festival. Segundo o delegado, os depoimentos são unânimes ao apontarem a falta de organização e estrutura do evento. Entre os ouvidos, praticamente todas as vítimas possuem lesões graves, como fraturas no fêmur, pés, coluna e bacia.

O delegado explicou também que as diligências tratam o caso, inicialmente, como lesão corporal culposa, ou seja, quando não há intenção de ferir. Mas, caso fique constatado que a queda da rampa era previsível, a responsabilização pode ser feita de forma dolosa, na modalidade de dolo eventual.