Morador de Goiânia ganha R$ 50 mil em sorteio da Nota Fiscal Goiana; veja todos os prêmios

Um morador de Goiânia ganhou R$ 50 mil no sorteio da Nota Fiscal Goiana, do Governo de Goiás, realizado na quinta-feira (30). Conforme informou a Secretaria da Economia, Ayrton Rampin Júnior levou o prêmio máximo da edição, concorrendo com apenas um bilhete.

Ao todo, 158 consumidores de 34 municípios foram contemplados no sorteio, que distribuiu R$ 200 mil. As cidades com maior número de vencedores foram Goiânia, com 85; Aparecida de Goiânia, com 13; e Anápolis, com 7. Também tiveram ganhadores nos municípios de Valparaíso de Goiás, Rio Verde, Mineiros, Inhumas, Formosa, Catalão, Itumbiara, Jataí, Luziânia, Piracanjuba, Santo Antônio do Descoberto, Senador Canedo, Anicuns, Araçu, Caldas Novas, Cidade Ocidental, Cocalzinho de Goiás, Cristalina, Divinópolis, Edealina, Goianira, Hidrolândia, Iaciara, Morrinhos, Palmeiras de Goiás, Planaltina, Quirinópolis, Sanclerlândia, Santo Antônio da Barra, Trindade e Uruaçu.

Os prêmios de R$ 10 mil saíram para um morador de Catalão, um Uruaçu e outro de Goiânia. Também foram distribuídos quatro prêmios de R$ 5 mil, 50 de R$ 1 mil e 100 de R$ 500. A lista completa de vencedores está disponível no site do programa Nota Fiscal Goiana.

Segundo a Secretaria de Economia, mais de 2,8 milhões de bilhetes concorreram ao sorteio da edição de novembro. O coordenador da NFG, Leonardo Vieira de Paula explicou que não é a primeira vez que os consumidores contemplados participam com poucos bilhetes, como foi o caso do grande vencedor desta edição. “Só não tem chance quem não é cadastrado no programa e não pede CPF no documento fiscal”.

Resgate

Os consumidores sorteados devem acessar o site da NFG para solicitar o prêmio. É necessário realizar login com senha e preencher os dados bancários para depósito do dinheiro. A Secretaria de Economia reforça que os contemplados têm o prazo de 90 dias, contados a partir da publicação do resultado no Diário Oficial do Estado de Goiás, para pedir o resgate. Caso ultrapassem esse período, perdem o direito ao prêmio.

Como participar

Para participar dos sorteios mensais da Nota Fiscal Goiana, os consumidores devem realizar o cadastro gratuito no site. Cada R$ 100 em compras geram um bilhete.

A edição especial de fim de ano será realizada no dia 18 de dezembro e terá valores dobrados. No total, serão R$ 700 mil distribuídos entre os ganhadores, com prêmio máximo de R$ 400 mil e R$ 1 milhão para o Time Goiano do Coração, que contempla times goianos de futebol.