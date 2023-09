Morador denuncia que teve apartamento invadido pela PM e que foi agredido com socos na boca

Daniel Silva Duarte, de 38 anos, denunciou que foi agredido injustamente por policiais militares que teriam invadido seu apartamento, no Residencial Eldorado, em Goiânia. O caso aconteceu por volta das 22h da última quarta-feira (20). Os PMs entraram no apartamento errado durante atendimento de ocorrência sobre violência contra mulher, segundo ele. A corporação informou que o morador estava exaltado durante a abordagem.

Ao Daqui, o homem contou que um dos três agentes empurrou a porta, que já estava aberta, com violência e o abordou de forma agressiva.

Ele empurrou a porta com uma mão e a outra já estava com a arma apontada para mim. Em seguida ele gritou ‘o que está acontecendo aqui?’”, relatou. Daniel teria questionado de volta tentando entender a situação, mas houve ainda mais irritação por parte dos policiais, segundo ele.

Segundo a vítima, um dos militares teria avisado que havia entrado em um apartamento errado. Nesse momento, quando Daniel foi fechar a porta, chamou o policial de ‘doido’. Foi a ocasião que o PM revidou, disse que estava cumprindo seu trabalho e acertou o morador com dois socos no rosto. Toda cena foi presenciada pela esposa de Daniel e suas três filhas de 3, 6 e 9 anos. Ele disse que precisou levar 15 pontos no ferimento.

Um vídeo mostra o morador com a boca sangrando na porta do próprio apartamento. Conforme Daniel, uma das filhas precisará de acompanhamento psicológico.

O que está mais doendo não é a agressão, mas a minha filha não ter dormido essa noite. Acordei de madrugada com ela chorando, se debatendo, esmurrando a irmã dela e dormindo ao mesmo tempo. Ficou claro que a minha filha vai precisar de acompanhamento”, contou a vítima, que registrou um boletim de ocorrência sobre o caso.

A Polícia Militar informou, em nota, que os policiais foram chamados para atender uma ocorrência de violência contra mulher. Durante as averiguações, ao abordar um morador, foram recebidos com exaltação.

De acordo com a corporação, a Corregedoria da PM irá instaurar um procedimento administrativo para apurar as circunstâncias em que ocorreram os fatos e que não compactua com qualquer tipo de desvio de conduta.

Veja a nota na íntegra:

A propósito da solicitação de nota sobre o atendimento de ocorrência policial no Setor Eldorado, em Goiânia-GO, a Polícia Militar de Goiás informa:

Na madrugada do dia 20/09/2023, equipe da PM foi acionada para atender ocorrência envolvendo agressão física contra uma mulher.

Durante as averiguações foi realizada abordagem a um indivíduo havendo exaltação por parte do abordado. As partes foram conduzidas à Delegacia de Polícia sendo confeccionado um Termo Circunstanciado de Ocorrência.

Esclarecemos que a Corregedoria da PM irá instaurar um procedimento administrativo para apurar as circunstâncias em que ocorreram os fatos.

A Polícia Militar de Goiás reitera que não compactua com qualquer tipo de desvio de conduta.