Morador diz que denuncia há anos a situação precária de ponto de ônibus que caiu e causou morte

Selaciel Francisco mora há mais de 23 anos próximo ao ponto de ônibus que caiu na manhã da última quarta-feira (8), no Setor Jardim das Cascatas, em Aparecida de Goiânia, Região Metropolitana da capital, e esmagou Wellington, de 27 anos. O aposentado de 66 anos contou à reportagem que a estrutura do ponto de ônibus já estava prestes a cair e que a prefeitura já tinha sido avisada algumas vezes.

Imagens mostram a estrutura de concreto completamente caída (veja acima). Segundo Selaciel Francisco, ele estava passando pelo local na hora do acidente e se Wellington não tivesse parado o carro com seus amigos para tomar café, o ponto teria caído nele e não no jovem.

“Eu estava voltando pra minha casa e por pouco não fui eu. Como já moro nessa região há mais de 23 anos, conheço bem os problemas e esse ponto estava sendo um deles desde quando foi inativado”, contou.

O aposentado contou que a estrutura estava precária há 3 anos, desde quando a linha de ônibus Jardim Cascata parou de passar no local. “Desde antes esse ponto estava ruim, mas depois que pararam de usar ficou ainda pior, e o problema foi que ninguém veio aqui tirar e vários moradores já tinham reclamado e denunciado”, explicou.

Selaciel Francisco explicou que além dele outros moradores que não quiseram se identificar, denunciaram à Prefeitura de Aparecida de Goiânia o perigo da estrutura desabar a qualquer momento. “Eu não reclamei somente as autoridades, mandei algumas vezes até para o quadro ‘Quero Ver na TV’ (QVT) e a própria TV Anhanguera já tinha vindo aqui fazer reportagem e mesmo assim ninguém fez nada. O concreto estava todo podre e me surpreendeu não ter caído antes”, finalizou.

Em nota, a Prefeitura de Aparecida disse que lamenta a fatalidade e se solidariza com a família do trabalhador. “ A Prefeitura de Aparecida informa que o sistema de transporte coletivo na Região Metropolitana é de responsabilidade e operado pelo Consórcio Rede Mob sob fiscalização da Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC). Esclarece ainda que esse tipo de abrigo de concreto não foi instalado na época pela prefeitura”, disse em nota.

Ainda foi explicado que a Defesa Civil de Aparecida de Goiânia vai inspecionar os pontos de ônibus no sentido de identificar as condições estruturais, realizar interdições, caso necessário, e solicitar a manutenção ou substituição dos mesmos para garantir a segurança da população.

Ao serem questionados sobre as denúncias feitas por diversos moradores, a Prefeitura de Aparecida de Goiânia afirmou novamente que o ponto era de responsabilidade da CMTC.

Em nota, a CMTC informou que a manutenção, realocação e instalação dos pontos de ônibus são de responsabilidade das prefeituras. “Cabe à CMTC, como órgão gestor, planejar a marcação de pontos e coordenar a instalação desses equipamentos, em atendimento à Política Nacional de Mobilidade Urbana”, afirmou.

A CMTC ainda informou que iniciou uma avaliação minuciosa de todos os abrigos da Região Metropolitana para cobrar e ajudar as prefeituras a solucionar os problemas estruturais dos equipamentos.

Entenda o caso

O jovem Wellington Oliveira, de 27 anos, morreu após ser esmagado por um ponto de ônibus que caiu na manhã da última quarta-feira (8). Segundo testemunhas, o jovem ia tomar café com colegas quando foi atingido pela estrutura no momento em que abriu a porta para descer do carro.

O homem era funcionário de uma empresa de engenharia, que presta serviço para a Prefeitura de Aparecida de Goiânia. O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBM-GO) foi acionado e confirmou o óbito no próprio local.