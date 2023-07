Moradores de alguns bairros de Goiânia e Aparecida ainda estão sem água após a finalização das obras

As obras de interligação da nova adutora do Linhão GYN-APA foram finalizadas, e o abastecimento de água nos bairros de Goiânia e Aparecida de Goiânia - da área de abrangência da intervenção - foi retomado. Entretanto, moradores de algumas regiões ainda se queixam da falta de água.

Segundo a Saneago, o bombeamento foi restabelecido às 19h50 de domingo (9), e o sistema será normalizado de forma gradual, conforme explicou o Superintendente de Obras da Saneago, Marco Antônio de Andrade. “Para a normalização de todo o sistema de abastecimento da região, nós contamos mais uma vez com a colaboração dos moradores, principalmente aqueles que vivem nas zonas médias e baixas, que são as primeiras que têm o abastecimento restabelecido.”

O superintendente enfatiza que seja feito o uso comedido de água, utilizando-se somente o necessário para as atividades essenciais. “Esse pedido é reforçado para que possamos atender também aos moradores das zonas altas e também das áreas mais distantes do ponto de interligação”, concluiu.

De acordo com a Saneago, as áreas de abastecimento são divididas de acordo com a topografia, em zonas: alta, média e baixa, sendo os bairros da zona alta, os últimos a serem normalizados. A reportagem apurou que durante a tarde desta segunda-feira (10), a água já voltou em setores como Pedro Ludovico e Vila São Tomaz, na parte mais alta de Goiânia. Já os moradores do Jardim Atlântico, por exemplo, seguem com as torneiras secas.

Atraso

A retomada do abastecimento de água na Grande Goiânia prevista para a manhã de domingo (9) precisou ser adiada por conta de um vazamento detectado na fase de testes da segunda etapa de interligação da nova adutora Senac Leste-Celg. A manutenção, que afetou 123 bairros de Goiânia e Aparecida, começou na sexta-feira (7) e faz parte da ampliação do Sistema João Leite.