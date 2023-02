Moradores de Goiás podem acompanhar cometa verde; veja como

Um evento astronômico raro poderá ser acompanhado pelos goianos nos próximos dias. O cometa C/2022 E3 (ZTF), também conhecido como "cometa verde", passará a uma distância de 42 mil quilômetros da Terra e poderá ser visto a olho nu, dependendo das condições do céu.

Conforme explicou o presidente do Instituto de Astronomia Gunstar, Clayton Gubio dos Santos, a lua cheia, a poluição luminosa causada pelas luzes das cidades e as dinâmicas do clima (já que estamos no auge do verão, e tempo muda constantemente) podem dificultar a observação do cometa verde.

Contudo, a aposta dos pesquisadores é que no dia 11 de fevereiro, o fenômeno possa ser visto com maior facilidade, já que o corpo celeste estará próximo de Marte, e o planeta pode ser facilmente localizado no espaço.

Para aqueles que desejam acompanhar o fenômeno de perto, o astrônomo alerta que é preciso estar em um local distante das luzes artificiais da cidade, com céu limpo e, para facilitar a observação, utilizar binóculos ou telescópios. "As pessoas devem procurar pelo Norte do céu ou em cartas celestes como o Star walk", reforça Clayton.

Sobre o cometa

O C/2022 E3 (ZTF) tem apenas 1 quilômetro de diâmetro, e veio das profundezas do Sistema Solar. Segundo os especialistas, o cometa verde passou perto da Terra pela última vez há 50 mil anos, no final da Era do Gelo, ou seja, ele pode ter sido visto pelos primeiros Homo sapiens.

O cometa verde foi descoberto em março de 2022, em um observatório da Califórnia, Estados Unidos. A princípio, acreditaram tratar-se de um asteroide, mas, o aumento do seu brilho ao ultrapassar a órbita de Júpiter revelou que o C/2022 E3 (ZTF) tinha origem cometária.

Fenômeno raro

O que torna rara a passagem do cometa verde próximo à Terra é o seu “trânsito longo”. Como explicou o astrônomo, o corpo celeste demora 50 mil anos para fazer uma volta completa. “Ele sai do sistema solar, perambula pelo espaço aberto, e só Deus sabe que tipos de criaturas vão estar na Terra quando ele passar por aqui novamente”, completou.