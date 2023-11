Moradores de mais de 50 bairros podem ficar sem água em Anápolis

A Saneago anunciou um trabalho de manutenção que pode afetar mais de 50 bairros de Anápolis até sexta-feira (24). A empresa disse que o trabalho envolve manutenções programadas para interligações e instalação de hidrantes, válvulas de descarga e válvulas redutoras de pressão nas redes de distribuição de água.

O serviço será realizado sempre das 7h às 18h e será divido por regiões. A Saneago alerta que o fornecimento deve ser prejudicado enquanto as equipes trabalham, mas que deve ser retomado ao final do dia com a rede sendo normalizada durante a noite.

Veja os dias e os bairros afetados pelo trabalho de manutenção:

Nesta terça-feira (21), os serviços serão realizados na Avenida dos Pirineus, bairro Parque dos Pirineus; e na rua 07, bairro São Vicente. O abastecimento poderá ser afetado nos setores:

Chácaras Colorado

Parque dos Pirineus

Sítio Recreio Presidente

Vale dos Pirineus

Vila São Vicente (Igrejinha)

Na quarta-feira (22), será realizado na Rua Matilde Crispim Silva e rua Padre Castelo, bairro Boa Vista; rua H e rua Cachoeira Dourada, no bairro Arco Verde. O abastecimento poderá ser afetado nos setores:

Boa vista

Cidade Universitária

Condomínio Grand Trianon

Condomínio Residencial Belas Artes

Jardim Arco Verde

Loteamento Setor Sul 1ª, 2ª e 3ª etapas

Parque Residencial das Flores

Residencial Alphaville

São Carlos e Setor Bougainville

Na quinta-feira (23), será realizado na Rua Araguaia e rua Constelação, bairro Aldeia dos Sonhos; avenida Goiás, bairro Vila Brasil; avenida Universitária, bairro Vila Santa Isabel. Com isso, o abastecimento poderá ser afetado nos setores:

Ana Caroline

Bairro Alvorada

Bairro da Lapa

Bairro Nossa Senhora Aparecida

Boa Vista

Cidade Jardim

Cidade Universitária

Condomínio Residencial Belas Artes

Condomínio Residencial Grand Trianon

Conjunto Frigoiás

Dom Pedro II

Jardim Bandeirantes

Jardim das Oliveiras

Jardim Petrópolis

Jardim Silveira

Jundiaí

Loteamento Guanabara

Maracanã

Maracanãzinho

Residencial Aldeia dos Sonhos

Residencial Araujoville

Residencial Centenário

Residencial das Rosas

Residencial Paris

Residencial Rio Jordão

Residencial Terezinha Braga

Residencial Valência

São Carlos

São Lourenço

Setor Central

Vila Brasil

Vila Calixto Abrão

Vila Fabril

Vila Formosa JK

Vila Santa Isabel

Vila São João

Virgínia Corrêa

Já no dia 24, sexta-feira, o serviço será realizado na Avenida Canadá, bairro Antônio Fernandes; rua João de Souza Ramos, bairro Jardim Bandeirantes; rua 24 de Agosto, bairro Jardim Progresso; avenida Planalto e rua Municipal, bairro Vila Jaiara. Com isso, o abastecimento poderá ser afetado nos setores:

Adriana Parque

Anexo Itamaraty

Antônio Fernandes

Bairro Bom Sucesso

Cidade Jardim

Itamaraty Etapas I, II, III e IV

Jardim Alexandrina

Jardim das Américas

Maracanã

Maracanãzinho

Nova Vila Jaiara

Residencial Dom Emanoel

Residencial Dom Felipe

Residencial Jandaia

Residencial Mônica Braga

Residencial Palmeiras

Setor Escala

Vila Jaiara

Vila Nova Jaiara