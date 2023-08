Moradores encontram objetos que indicam existência de antigo cemitério indígena em cidade goiana

Moradores de Nova América, no Vale do São Patrício, a 230 quilômetros de Goiânia, encontraram objetos que indicam a existência de um antigo cemitério indígena. No local foram localizados, um vaso de barro, dentes, supostamente humanos e pedaços de cerâmica, que segundo a prefeitura, podem ter valor histórico.

Os objetos foram encontrados na última segunda-feira (31), próximo a Terra Indígena Carretão. Ao ter conhecimento da descoberta, a prefeitura isolou o local e acionou o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), que deve enviar equipe ao local nesta sexta-feira (4).

Em imagens feitas por populares e servidores da prefeitura é possível ver diversos dentes, que estavam dentro de uma espécie de vaso feito de argila. O Itens foram desenterrados. Mas a suspeita é de que existam outros artefatos semelhantes enterrados nas proximidades.

Indígena e vereador de Nova América, Cleiton Tapuia (Podemos), que os objetos tenham média 200 anos e que pertençam a antepassados que ocupavam a região. “Não são todas as culturas, mas quando os antepassados indígenas morriam, eles enterraram os restos do corpo da pessoa junto com objetos pessoais”, explicou.

O vereador ressalta que a descoberta pode ter um importante valor histórico para o estado.