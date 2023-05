Moradores ficam sem água após atraso em obra da Saneago; veja bairros afetados

Uma manutenção no sistema de abastecimento do João Leite afetou o fornecimento de água em alguns bairros de Goiânia e Aparecida. De acordo com informações iniciais da Saneago, as obras aconteceriam no sábado (27) e domingo (28), com retorno do serviço até o fim da noite do domingo. Entretanto, houve atraso e alguns bairros seguem sem água até o início desta tarde desta segunda-feira (29).

Até esta manhã, a reportagem teve acesso a mensagens de moradores do Jardim Olímpico, Setor Nova Suíça, Veiga Jardim, Jardim Bela Vista, Jardim Luz entre outros, com reclamações sobre a falta de água. Atividades domésticas, higiene pessoal e até o consumo individual foram afetados. O Centro Municipal de Vacinação (CMV) suspendeu o atendimento nesta segunda-feira devido à falta de água. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), os outros 72 pontos de vacinação da capital seguem funcionando normalmente.

Em nota, a Saneago disse ter ocorrido “uma questão técnica” que acabou atrasando a conclusão da obra. No caso, o trabalho que deveria ter sido finalizado no final de semana é a interligação da adutora Senac/Celg. A obra foi de fato concluída na manhã desta segunda-feira (29), e o reabastecimento foi religado por volta das 10h15. Como o religamento acontece de forma gradual, seguindo o ritmo de preenchimento das tubulações, alguns bairros mais afastados devem ficar com abastecimento comprometido até a noite desta segunda-feira (29).

Para que a água tratada chegue mais rápido aos bairros mais afastados, a Saneago orienta consumo moderado por parte da população até o religamento completo das estruturas de abastecimento.

A obra

O procedimento previsto para esse final de semana era a ligação de dois trechos de uma mesma adutora que são abastecidos pelo João Leite. A obra faz parte da primeira etapa do conjunto de obras do linhão Gyn-Apa, que está 80% concluído. A intenção da obra é duplicar o volume de água tratada que chega aos bairros de Goiânia e de Aparecida de Goiânia.

A expectativa da companhia é que a obra seja concluída ainda em agosto. Após a conclusão, a estimativa da Saneago é que o sistema alcance um aumento de 1.500 litros de água por segundo na vazão das tubulações.

Para além desta etapa, estão previstas novas obras para 2024 a fim de interligar o Centro de Reservação Celg, que fica nas margens da BR- 153, com a Torre de Transição localizada no Conjunto Cruzeiro do Sul, em Aparecida de Goiânia.

Confira lista completa com os bairros afetados pelas obras no Linhão Gyn-Apa:

• Reservatório Celg - Areião I e II, Bairro Água Branca, Bueno, Chácara Alto da Glória, Conjunto Aruanã I, Jardim América, Jardim Brasil, Jardim Goiás, Jardim Mariliza, Jardim Novo Mundo, Jardim Olímpico, Jardim Vitória, Novo Mundo Extensão, Parque Atheneu, Parque das Laranjeiras, Parque Flamboyant, Parque Lozandes, Parque São Jorge, Parque Trindade I, II e III, Pedro Ludovico, Privê dos Girassóis, Setor Leste Universitário, Setor Marista, Setor Moraes, Setor Oeste, Setor Sul, Vila Maria Luiza, Vila Santa Efigênia e Vila São João;

• Reservatório Pedro Ludovico - Alto da Glória, Bela Vista, Bueno, Condomínio Vila Isabel, Jardim América, Jardim Atlântico, Jardim Goiás, Marista, Nova Suíça, Parque Amazônia, Pedro Ludovico, Vila Maria José e Vila Redenção;

• Reservatório Parque Amazônia - American Park, Conjunto Residencial Brasília Sul, Jardim Imperial, Jardim Luz, Jardim Maria Inês, Jardim Palácio, Jardim Transbrasiliano, Mansões Paraíso, Papillon Park, Parque Floresta, Parque Primavera, Parque Real, Recanto dos Emboabas, Residencial Alvaluz, Residencial Recanto do Cerrado, Setor dos Afonsos, Setor Industrial Santo Antônio, Terra Prometida, Veiga Jardim, Vila Brasília, Vila Maria, Vila Oliveira, Vila Real, Vila Santos Dumont e Vila São Joaquim;

• Reservatório Serrinha - Bairro Nossa Senhora de Lourdes, Bela Vista, Bueno, Chácara Bela Vista, Chácara do Governador, Chácara São Pedro, Conjunto Anhanguera, Conjunto Fabiana, Conjunto Liberdade, Jardim Bela Vista, Jardim das Esmeralda, Jardim dos Buritis, Jardim dos Pomares, Jardim Goiás, Jardim Luz, Jardim Nova Era, Jardim Olímpico, Jardim Progresso, Jardim Santo Antônio, Nova Suíça, Parque Amazônia, Parque Santa Cruz, Pedro Ludovico, Residencial Santa Luzia, Serrinha, Setor dos Afonsos, Setor Industrial Santo Antônio, Setor Tocantins, Sítio Santa Luzia, Vila Alto da Glória, Vila Brasília, Vila Jardim Vitória, Vila Legionárias, Vila Mariana, Vila Redenção, Vila Santa, Vila São Tomás e Vila Sul;

• Reservatório Cruzeiro do Sul - Cidade Satélite São Luiz, Conjunto Bela Morada, Conjunto Cruzeiro do Sul, Conjunto Estoril, Jardim Bonanza, Jardim Imperial, Jardim Luz, Jardim Maria Inês, Jardim Monte Serrat, Jardim Nova Era, Parque Primavera, Parque Santa Cecilia, Residencial Cândido de Queiroz, Residencial Paraíso, Vila Alzira e Vila Mariana;

• Reservatório Parque das Laranjeiras - Parque Acalanto e Parque das Laranjeiras;

• Reservatórios Paris/ Athenas - Condomínio Jardins Athenas, Condomínio Jardins Milão, Condomínio Jardins Munique. Condomínio Jardins Paris, Condomínio Jardins Valência, Condomínio Jardins Verona e Housing Flamboyant;• Reservatório Portal do Sol II - Residencial Portal do Sol II;• Reservatório Recanto dos Buritis - Residencial Recanto dos Buritis;• Reservatório Alphaville Flamboyant – Residencial Alphaville Flamboyant;

• Reservatório Alphaville Araguaia - Residencial Araguaia Alphaville Flamboyant;

• Reservatório Conjunto Riviera - Conjunto Aruanã I, Conjunto Riviera e Residencial Sonho Verde;• Reservatório Aruanã - Conjunto Aruanã II e III, Park Aruanã, Residencial Aruanã, Residencial Clea Borges. Residencial Olinda, Vila Brasil e Vila Parque Santa Maria;

• Reservatório Vila Oliveira - Bairro Independência e Independência II, Conde dos Arcos, Parque Hayala (parte), Pontal Sul, Veiga Jardim (parte) e Vila Oliveira.