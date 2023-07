Moradores se assustam após alarme falso de rompimento de barragem em Crixás: 'Cena de terror'

Colaborou: Samantha Souza

Um alarme falso de rompimento na barragem Serra Grande assustou os moradores de Crixás, na região Norte de Goiás, na manhã desta segunda-feira (10). Com medo do que as águas da barragem poderiam causar, a população entrou em pânico, segundo Daniel Vieira, morador da cidade.

Em entrevista ao jornal, Daniel contou que mora na cidade há dois anos e esta foi a primeira vez que sirene de emergência foi acionada.

“Todas as vezes que ela toca (sirene), ela diz a seguinte frase: ‘Atenção! Este é apenas um teste da barragem. Vá para seu ponto de encontro. Repetindo que isto é apenas um teste’. Só que hoje foi diferente, foi a seguinte mensagem: ‘Atenção! Estamos em emergência’ e pediu para evacuar as casas”, contou Daniel.

Segundo o morador, após a mensagem se repetir por algumas vezes, a população da cidade entrou em desespero. Os comércios foram fechados e algumas pessoas tentaram fugir do município. Alguns, apavorados, acabaram esquecendo de usar cintos de segurança e capacetes.

“Virou um caos na cidade, todo mundo em pânico, todo mundo nas ruas correndo, fugindo de moto, até sem capacete. Foi um terror… Teve alguns acidentes de carro, teve pessoas que foram correr e se machucaram”, relata.

Daniel conta que quando a sirene tocou, ele estava no trabalho. Imediatamente, ele correu para casa, pegou os dois filhos e a esposa e foi para o ponto de encontro, local estratégico para refúgio em caso de rompimento da barragem. Para a reportagem, ele relatou que, mesmo fora de perigo, as pessoas que aguardavam um possível resgate, estavam desesperadas, sem saber o que as aguardavam.

No entanto, momentos depois, foram avisados por funcionários da Mineradora AngloGoldAshanti e o alarme foi acionado indevidamente, com isso, a população poderia retornar para suas casas e trabalhos. Apenas após o comunicado, os moradores começaram a se acalmar.

Até às 13h20 desta segunda-feira (10), segundo moradores, a sirene não foi acionada novamente, o que traz uma sensação de alívio à população.

Por meio de nota, a Mineradora AngloGoldAshanti disse que houve um “acionamento indevido” no sistema de comunicação de emergência e a barragem está segura e estável.

Nota na íntegra

"Informamos que, nesta segunda-feira, 10 de julho, próximo das 10h, houve o acionamento indevido das sirenes do sistema de comunicação de emergência da barragem Serra Grande, localizada em Crixás (GO).

Lamentamos pelo acionamento equivocado do sistema de emergência e pedimos desculpas aos moradores de Crixás. Ressaltamos que a Barragem está segura e estável.

A empresa já entrou em contato com as lideranças comunitárias e os órgãos públicos competentes para comunicar o ocorrido.

Também estamos apurando os motivos do acionamento indevido. Em caso de dúvidas, entre em contato com nosso canal de relacionamento 0800 72 71 500."