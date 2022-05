Morre adolescente que estava em carro atingido por motorista em alta velocidade na T-64, em Goiânia

Morreu na manhã desta quarta-feira (11) a adolescente Geovanna Karolina Ribeiro Vaz, de 14 anos, que estava internada em estado gravíssimo no Hospital de Urgências Dr. Valdemiro Cruz (Hugo), em Goiânia. Ela estava em coma na UTI após o acidente em que o carro da prefeitura de Cristianópolis foi atingido por um veículo em alta velocidade na avenida T-64.

Essa é a nona morte em decorrência de acidentes ocorridos no fim de semana na capital. A colisão aconteceu por volta de 5 horas do sábado (7) e matou o servidor de Cristianópolis Apoene Aimoré Rezende, de 61 anos, que dirigia o veículo. Geovanna era a única passageira.

A adolescente era moradora de Cristianópolis e estava a caminho de uma hemodiálise em Goiânia para tratamento pós-cirúrgico de uma ruptura no rim e no fígado. Segundo a Polícia Civil, Apoene Aimoré já havia deixado outras duas pessoas em hospitais da capital.

O carro da prefeitura, um VW Gol branco, não respeitou a sinalização de parada obrigatória no cruzamento entre a rua S-4 e a avenida T-64. No momento em que cruzava a avenida, um veículo em alta velocidade atingiu o Gol branco, que bateu em um terceiro veículo, estacionado na esquina.

Motorista fugiu

O condutor do veículo que trafegava pela avenida T-64 e atingiu o carro em que Geovanna estava, fugiu do local. Ele se apresentou à polícia na terça-feira (10) e confirmou que estava dirigindo em alta velocidade, mas negou que tenha consumido bebida alcoólica antes do acidente.

Ele disse que estava na casa de um amigo, onde também funciona uma oficina mecânica, desde às 19h de sexta-feira (6). O condutor afirmou que, por volta de 4h, saiu do local e estava voltando pra casa, com dois passageiros, quando aconteceu o acidente.

A delegada Adriana Fernandes, titular de Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (Dict), que atendeu a ocorrência, disse que o interior do carro estava com forte odor etílico e que havia bebida alcoólica jogada no tapete. Os passageiros que fugiram com o motorista também serão ouvidos pela Polícia Civil.

Em entrevista à TV Anhanguera, o delegado Thiago Damasceno disse que o condutor alegou que estava com medo da aglomeração de pessoas que se formou após o acidente. "Temendo por sua segurança, porque de acordo com ele algumas pessoas começaram a ficar exaltadas, ele resolveu ir embora", disse Damasceno.

O delegado disse ainda que, embora a vítima tenha contribuído ao avançar a sinalização de parada obrigatória, o motorista que trafegava em alta velocidade deve ser responsabilizado por homícido culposo ou doloso, conforme o desenvovlimento das investigações. A polícia aguarda os laudos das perícias e deve ouvir também as testemunhas que estavam no local.