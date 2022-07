Morre filho do governador Ronaldo Caiado

Atualizada às 12h28.

Morreu, neste domingo (3), o filho do governador Ronaldo Caiado (UB), Ronaldo Caiado Filho, de 40 anos. Ele era fruto da união do governador com a sua primeira esposa, Thelma Gomes. Ainda não foi confirmada a causa.

O governador deixou a missa da manhã deste domingo (3), da romaria de Trindade, às pressas depois de receber a notícia.

Neste último dia da festa do Divino Pai Eterno, Caiado participou da missa das 5h45 e tomou café da manhã com os padres. Depois marcou presença na missa das 8 horas, da qual saiu antes do término. A primeira-dama, Gracinha Caiado, entrou no carro amparada por seguranças.

Mais cedo, no Instagram, Caiado havia publicado uma mensagem de aniversário para a outra filha Maria Caiado. O governador também é pai de Anna Vitória Caiado e Marcela Caiado. Em nota, a assessoria do governo confirmou a morte.

Solidariedade

Após a notícia da morte de Ronaldo Caiado Filho, políticos e entidades lamentaram a perda e prestaram condolências ao governador Ronaldo Caiado (UB), à senhora Thelma Gomes, aos demais familiares e amigos. A maioria deles disseram estar em oração.

Veja nota na íntegra:

É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de Ronaldo Ramos Caiado Filho, filho do governador Ronaldo Caiado e de Thelma Gomes. Ele morreu neste domingo (03/07), aos 40 anos. A família enlutada pede a todos orações para enfrentar este momento de imensa dor.