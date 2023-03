Morre irmã de piloto de avião que caiu em Goiânia, diz hospital

Laura Graziella Trigueiro Botelho, de 29 anos, irmã do piloto Victor Trigueiro Botelho, morreu na madrugada desta quarta-feira (1º), no Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol). A mulher estava no avião de pequeno porte que caiu na tarde desta terça-feira (28), atrás de um centro esportivo, no Setor Santa Genoveva, em Goiânia. O irmão solicitou alta da unidade. As informações foram confirmadas pelo hospital.

A reportagem apurou que os dois eram naturais de Unaí, em Minas Gerais e moravam em Brasília (DF). Assim como o irmão, Laura também sabia pilotar aeronaves. Em seu perfil na rede profissional LinkedIn, Laura se apresenta como formada em Aviação Civil pelo Centro Universitário Icesp desde 2014. Ela já foi estagiária da Agência Nacional de Aviação Civil, em 2013; instrutora de voo na Escola de Formação Aeronátuica, na Escola de Aviação Civil BSB Aviation e, desde outubro de 2022, trabalhava no Aeroclube de Brasília.

O Aeroporto Internacional de Goiânia informou que às 16h39, a Torre de Controle recebeu o contato do piloto solicitando pouso de emergência, mas, às 16h40, perdeu o sinal. O aeroporto disse que, de imediato, acionaram o plano de emergência com o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBM-GO) e Polícia Militar de Goiás (PM-GO).

O CBM-GO atendeu a ocorrência e enviou até o local nove viaturas. A mulher estava presa às ferragens do bimotor e teve fratura exposta em um membro inferior do corpo, além de laceração profunda. Já o piloto foi encontrado fora do avião com uma fratura em um membro superior direito. Os bombeiros informaram que ao chegarem no local havia grande quantidade de fumaça saindo da aeronave.

Em nota à reportagem, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) informou que equipes estiveram no local do acidente e, em ação inicial, foram utilizadas técnicas específicas, conduzidas por pessoal qualificado e credenciado que realiza a coleta e confirmação de dados, a preservação de indícios, a verificação inicial de danos causados à aeronave, ou pela aeronave, e o levantamento de outras informações necessárias ao processo de investigação.

Foi informado que a conclusão das investigações terá o menor prazo possível, considerando a complexidade da ocorrência.

O corpo de Laura está no Instituto Médico Legal (IML) de Goiânia e aguarda a chegada da família para retirada.