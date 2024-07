Morre repórter cinematográfico da TV Anhanguera Laécio Santana, que estava internado para tratamento

O cinegrafista da TV Anhanguera Laécio Almeida Santana, de 67 anos, que estava internado após se submeter a quatro cirurgias para um tratamento no pulmão, morreu na tarde desta segunda-feira (8), em Goiânia. O filho do cinegrafista, Bruno Santana, disse que perdeu um herói.

"Desta vez nossa vontade não coincidiu com a do nosso Deus. Vocês perderam um amigo e eu perco meu herói, meu pai. Foi com ele que aprendi a honrar sempre a família, valorizando honestidade e caráter”, disse.

A causa da morte de Laécio ainda não foi divulgada. Ele estava internado desde o dia 13 de junho, no Hospital São Francisco de Assis, depois de uma consulta de retorno após uma cirurgia que fez para a retirada de um fungo no pulmão. Exames mostraram que ele estava com água nos pulmões e um início de uma infecção na pleura, membrana que reveste o órgão.

Na ocasião, ele precisou se submeter a uma nova cirurgia que desencadeou para outras intervenções dias depois, segundo a família. Devido aos procedimentos, Laécio precisou ser transferido para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde passou por diversas transfusões de sangue. Na época, o hospital fez um comunicado relatando a necessidade de 40 bolsas de sangue.

O filho do cinegrafista agradeceu a colaboração da família e dos amigos de Santaninha, como era conhecido. "A palavra que me vem em relação à ajuda de vocês é gratidão. Mas ela resume muito pouco toda a ajuda que vocês nos deram. Obrigado pelo esforço de cada pessoa nas orações, divulgações e doações de sangue. Elas continuarão a salvar vidas”, declarou.

O velório do Laécio inicia nesta terça-feira (9), às 7h, na sala 2 do Cemitério Parque Memorial, e o sepultamento será às 13h, no mesmo local.