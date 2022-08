Morre segunda vítima de tiros disparados em imobiliária de Ipameri

O empresário Antonio Claret, dono da imobiliária onde um suspeito de 62 anos teria efetuado disparos contra funcionários, foi a segunda vítima a morrer em Ipameri, no Sudeste goiano, nesta sexta-feira (12).

Segundo a Polícia Civil, Valdivino Cordeiro dos Santos teria sofrido um aparente surto psicótico e incendiado a própria casa antes de atentar contra a vida de outras pessoas. O suspeito teria se dirigido até o centro da cidade, entrado na imobiliária e atirado em três pessoas. Uma das vítimas não resistiu e morreu na mesma hora. Depois, o homem teria ido até um supermercado e disparado contra uma funcionária.

O idoso, que tinha duas armas registradas em seu nome, ficou foragido durante algumas horas. No entanto, no começo da tarde, ele foi até a frente de um órgão público e atirou contra a própria cabeça, segundo as informações repassadas pela Polícia Civil (PC), por meio de nota enviada à imprensa. O homem chegou a ser socorrido e levado ao pronto-socorro municipal, mas não resistiu.

De acordo com as investigações, a imobiliária teria pedido a desocupação do imóvel onde ele morava. Valdivino também teria se desentendido no supermercado, onde tinha dívidas.

Após os atentados, os comerciantes do município fecharam as portas e as escolas enviaram as crianças para casa.