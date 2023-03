Morrem dois dos seis feridos em queda de avião em Goiânia

Duas mortes foram confirmadas pelo Corpo de Bombeiros após a queda de um avião na tarde desta quarta-feira (22) em Goiânia. Bruno Rodrigues da Rocha, de 38 anos, e Leonardo Rodrigues da Rocha, de 43, foram resgatados e levados para o Hospital Estadual de Urgências da Região Noroeste de Goiânia Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), mas não resistiram aos ferimentos.

Os bombeiros confirmaram as mortes no início da noite. "Essas duas vítimas vieram em estado grave para o hospital, em processo de reanimação, mas infelizmente não resistiram aos ferimentos", disse o tenente do Corpo de Bombeiros, Wellington Fulgoni.

Fulgoni explicou que quando sua equipe chegou ao local, quatro pessoas haviam sido retiradas pela Polícia Militar (PM) e as restantes que estavam em estado mais grave ficaram sob a responsabilidade dos bombeiros. Ele também contou o que a corporação sabe do acidente até o momento.

"As informações que nós temos é que a aeronave veio de Minas Gerais pra cá com previsão de pouso no aeroclube. Ao se aproximar para pouso declarou emergência, mas não teve tempo de informar qual foi a emergência. Estava com seis passageiros dentro, acreditamos que dois pilotos e outros quatro passageiros", explicou o tenente Wellington.