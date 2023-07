Morte em chá de fraldas: Advogado diz que suspeito de assassinar parente irá se apresentar à polícia

O suspeito de matar o pintor Gustavo Henrique de Oliveira, de 23 anos, informou por meio do advogado que vai se apresentar à Polícia Civil (PC). O delegado responsável pelo caso, Rogério Bicalho, informou que a defesa de João Batista do Amaral Cunha, de 49 anos, entrou em contato com a PC na segunda-feira (17) de manhã, já que a delegacia de investigação de homicídios de Aparecida de Goiânia só retornava o expediente neste período e dia. O crime ocorreu no domingo (16), em um chá de fraldas no setor Independência.

A data da apresentação já foi marcada, mas o Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) informou que não vai divulgá-la para não causar problemas às investigações.

Relembre o caso

Danielli Pimentel, esposa de Gustavo, informou que ele e João Batista do Amaral brigaram durante o chá de fraldas. Ela disse que o suspeito tentou empurrá-la junto com o filho de dois meses dentro de uma piscina, no momento da confusão.

Ainda de acordo com ela, João Batista, que é esposo da tia dela, disparou alguns tiros e dois deles atingiram a vítima, que morreu no local. Danielli e outros familiares afirmam também que João Batista fugiu do local do crime.

Até a última atualização desta matéria, o Daqui não conseguiu contato com a defesa do suspeito, mas o espaço segue aberto para manifestações.