Mostra com apresentações culturais acontece nesta sexta-feira (22) no Basileu França

Com sete apresentações regionais e internacionais, entre dança, circo música e teatro, a mostra Curta a Cena agita a Escola Basileu França nesta sexta-feira (22/9). A 4ª edição do evento acontecerá no teatro da escola, às 20h, com entrada franca.

A Curta a Cena terá apresentações gratuitas, de até 10 minutos cada, para o público em geral. Entre as atrações está o grupo Charanga Jazz (GO), com mais de 20 anos de carreira, tocando os mais variados ritmos musicais americanos, latinos e brasileiros como blues, jazz, ragtimes, frevo, baião, marcha, maracatu, coco, salsa, mambo e outros.

Para os fãs de humor, a risada está garantida com apresentações internacionais do Circo Gira Mundo, com a Palhaça Pamonha do Chile e o Palhaço Miguelito da Colômbia, além dos artistas Nuna Queer e Yuri Levi, com a performance Brasil de Fé.

As demais cenas em destaque, como a contação de histórias Zé do Conto, as performances "A Gaiola" (Coletivo Tônus), "Suzy" (Wanessa Ketlyn) e a cantora Lara Kimberlly são apresentações que promovem a formação de público e o fortalecimento de redes produtivas entre grupos e artistas nacionais e internacionais.

A curadoria do espetáculo foi feita pelos alunos da graduação em Produção Cênica, do 3º período do curso, que tem como atividade obrigatória a realização do evento. Os professores ficam na retaguarda dando toda autonomia para os alunos, mas também estão à disposição dos mesmos para ajudar em qualquer problema ou dúvida que possa surgir.

Os alunos são responsáveis pela divulgação do evento e devem convidar grupos de artistas locais de diversas áreas para participar. A ideia é que as apresentações alcancem diversas camadas da arte, possibilitando uma pluralidade de linguagens artísticas.

“Vivemos a mesma ansiedade artística dos alunos e para eles que estão no limiar entre a academia e a vida profissional, isso é muito importante. Nós queremos que os artistas conheçam a escola e tenham a oportunidade de divulgar seu trabalho” afirma o professor do curso de Produção Cênica, Luis Guilherme dos Santos.



Já a aluna do curso, Luciana Fraga, afirma que a expectativa para o evento é a melhor possível. “O curso de produção cênica quer levar cultura pra todas as camadas da sociedade e valorizar o artista goiano. Queremos plantar essa sede no público de ir mais ao teatro, ir a mais espetáculos e prestigiar os artistas goianos”.