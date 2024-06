Mostra em Goiânia vende peças com desconto de até 70%

Em sua reta final, a 10ª Morar Mais Goiânia inicia nesta terça-feira (4) o tradicional sale de móveis e peças expostas. A mostra, que vai até o próximo domingo (9) com 39 ambientes, já recebeu centenas de pessoas em pouco mais de 30 dias de evento no setor Sul.

A Morar Mais, que acontece em diversas cidades brasileiras, voltou à capital goiana em 2024 após seis anos sem realização. Nesta última semana, todas as peças poderão ser comercializadas com descontos que variam de 30% a 70%.

Segundo a organizadora da Morar Mais Goiânia, Rosana Fernandes, as entregas aos compradores serão feitas pelas lojas após o fim do evento, a partir do dia 10. “Os preços com os descontos já estão com os vendedores a partir desta terça-feira”, detalha Rosana.

A mostra inovou nesta edição com vários ambientes voltados para o público masculino, como a Garagem com carros elétricos e o Gamer, para quem gosta de jogos on-line, e também agradou o público feminino com uma suíte master tecnológica, além de criar um ponto de coleta para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

“A Morar trouxe soluções de decoração com foco na arquitetura inteligente, design, sustentabilidade, inovação, inclusão social, customização e brasilidade, que se adequam aos orçamentos dos consumidores”, conclui a organizadora.

Nesta semana, a casa funciona de terça a sexta-feira, das 16h às 22h; e sábado e domingo, das 12h às 22h. O endereço é a Rua 124, no setor Sul, ao lado da Clínica do Esporte. A entrada custa R$ 60 (inteira).