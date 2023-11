Mostra Halloween é grande atração do Cine Cultura neste fim de semana

A grande atração da semana do Cine Cultura é a Mostra Halloween, com quatro sessões gratuitas no final de semana, sendo duas delas as já tradicionais Sessões Surpresa, em que o filme é revelado apenas no momento da exibição. Os outros filmes da mostra são Bad Moon e Parque Macabro.

E tem estreia também neste feriado de quinta-feira (02), do longa-metragem Plauto, um sopro musical, produção que conta a história de Plauto Cruz, um dos maiores nomes do choro e considerado o melhor flautista brasileiro. E para quem não viu, ainda dá tempo de conferir os filmes Elis & Tom: Só tinha de ser com você, Terra de Deus, Marinheiro das Montanhas, Os Delinquentes e Pele, que seguem em cartaz na sala.

Já na sexta-feira (03), excepcionalmente, o cinema estará fechado para serviços de dedetização, retornando com a programação no sábado (04), com os Clássicos do Cultura. A sessão é gratuita e traz o filme Jejum do Amor, comédia de 1940, dirigida por Howard Hawks e protagonizada por Cary Grant e Rosalind Russell.

O Cine Cultura é uma unidade da Secretaria de Estado da Cultura (Secult) e funciona no Centro Cultural Marietta Telles Machado, na Praça Cívica, inclusive nos fins de semana. Para os filmes do circuito comercial da sala o ingresso tem valor de R$10 (inteira) e R$ 5 (meia) e devem ser adquiridos na bilheteria da unidade, apenas em dinheiro. Lembrando que toda segunda-feira tem ingresso único de meia-entrada.

Sinopses

1º - Pele (2023, Brasil, livre, 75 min, dir: Marcos Pimentel)

Documentário sobre a interação entre os habitantes das cidades e o que está expresso em seus muros e paredes. Grafites, pichações, símbolos indecifráveis, palavras de ordem, pensamentos políticos, hieróglifos, declarações de amor. Fragmentos de memória e gritos silenciosos que revelam os desejos, medos, fantasias e devaneios de quem habita os centros urbanos. As letras e desenhos interagem com os diferentes corpos que transitam pelo espaço público. As narrativas urgentes das ruas que expressam as subjetividades dos mais variados discursos visuais que “vestem” as cidades brasileiras.

2º - Os Delinquentes (2023, Argentina, 16 anos, 190 min, dir: Rodrigo Moreno)

O funcionário de um banco em Buenos Aires, Morán (Daniel Elias) planeja um esquema para se libertar da monotonia corporativa: ele roubará dinheiro suficiente para sustentar uma aposentadoria modesta, depois confessará o crime e cumprirá pena de prisão, enquanto seu colega de trabalho guarda o dinheiro.

3º - Terra de Deus (2023, Islândia, 16 anos, 143 min, dir: Hlynur Pálmason)

No final do século 19, um jovem padre dinamarquês viaja para uma parte remota da Islândia para construir uma igreja e fotografar seu povo. Mas quanto mais fundo ele entra na paisagem implacável, mais ele se desvia de seu propósito.

4º - Elis & Tom: Só tinha de ser com você (2023, Brasil, livre, 101 min, dir: Roberto de Oliveira e Jom Tob Azulay)

Os bastidores e todos os dramas e tensões que cercaram as gravações do álbum Elis & Tom a ponto do projeto quase ser interrompido. No fim, no entanto, a força da música se sobrepõe e conduz Elis Regina, Tom Jobim e um grupo de jovens músicos talentosos a uma obra prima.

5º - Marinheiro das Montanhas (2023, Brasil, livre, 95 min, dir: Karim Aïnouz)

Um diário de viagem filmado na primeira ida de Karim Aïnouz à Argélia, país em que seu pai nasceu. Passado, presente e futuro se entrelaçam em uma singular travessia.

6º - Jejum de Amor (1940, EUA, livre, 92 min, dir: Howard Hawks)

Um editor de jornal usa todos os truques do livro para impedir que sua ex-mulher, uma repórter, se case novamente.

7º - Bad Moon (1996, EUA, 14 anos, 80 min, dir: Eric Red)

Após ser mordido por um lobisomem na selva, Ted procura uma cura. Sua irmã advogada, com um filho e um cão, o convida a estacionar seu trailer ao lado de sua casa no bosque e viver de sua geladeira.

8º - O Parque Macabro (1962, EUA, 12 anos, 78 min, dir: Herk Harvey)

Após um acidente traumático, uma mulher é atraída para um misterioso parque abandonado.

Confira a programação de 02 a 08/11

Dia 02/11

13h45 - Plauto, um sopro musical (livre)

15h30 - Pele (12 anos)

17h - Elis & Tom: Só tinha de ser com você (livre)

19h - Terra de Deus (16 anos)

Dia 03/11

Fechado para dedetização.

Dia 04/11

14h - Clássico do Cultura: Jejum de Amor (livre) - entrada gratuita

15h45 - Elis & Tom: Só tinha de ser com você (livre)

18h - Sessão de Halloween: Bad Moon (14 anos) - entrada gratuita

20h - Sessão de Halloween: Filme Surpresa (16 anos) - entrada gratuita

Dia 05/11

14h30 - Os Delinquentes (16 anos)

18h - Sessão de Halloween: O Parque Macabro (12 anos) - entrada gratuita

20h - Sessão de Halloween: Filme Surpresa (12 anos) - entrada gratuita

Dia 06/11

14h15 - Elis & Tom: Só tinha de ser com você (livre)

16h15 - Terra de Deus (16 anos)

19h - Os Delinquentes (16 anos)

Dias 07 e 08/11

14h - Pele (12 anos)

15h30 - Marinheiro das Montanhas (livre)

17h20 - Plauto, um sopro musical (livre)

19h - Os Delinquentes (16 anos)