Mostra Kino Goiânia abre inscrições para formação e concurso de roteiro

A Sala Sesc do Cine Lume Ritz será o palco para realização da Goiânia Kino Mostra 1ª edição, que acontecerá entre 22 e 26 de maio. O evento busca refletir e debater o que há de mais destacado e promissor na nova produção audiovisual brasileira, no formato de curta e longa-metragem, em qualquer gênero. O evento também tem como objetivo promover atividades de formação e incentivar a produção de curtas-metragens no estado de Goiás, além de discutir meios e estratégias para a produção, realização e distribuição da produção audiovisual e para a formação de plateia para o cinema brasileiro.

As atividades de formação, que serão presenciais (no Coletivo Centopéia, próximo à praça cívica), gratuitas e com vagas limitadas, acontecerão durante a programação do festival, entre os dias 22 de maio e 02 de junho. As inscrições podem ser feitas até o dia 05 de maio, no site (https://kinomostra.com.br/).

O evento é realizado pelo Espaço Kino, com apoio da Lei Paulo Gustavo em Goiás, Sesc Goiás, Projeto Paradiso e Coletivo Centopéia. Fundado pelo diretor Isaac Brum, o espaço foi idealizado como uma extensão das atividades da produtora Sublimação Filmes, e oferece cursos e oficinas na área do audiovisual desde 2018. Atualmente, o Espaço Kino funciona como um coletivo de profissionais que atuam tanto na produção quanto na formação audiovisual.

Atividades:

- Masterclass: ‘A Primeira Estória: Caminhos Possíveis para Roteirista Iniciantes do Centro-Oeste’, com Emanuel Lavor, no dia 25 de maio (sábado), das 09h às 12h.

- Oficina: ‘Do Teatro Para o Audiovisual: Estratégias e Desafios’, com Hélio Fróes, dia 25 de maio (sábado), das 14h às 18h.

- Oficina: ‘Da ideia à distribuição - Caminhos para a produção audiovisual independente’, com Lidiana Reis, no dia 26 de maio (domingo), das 09h às 13h.

- Oficina: ‘Assistência e Operação de Câmera’, com Léo Rocha, dia 26 de maio (domingo), das 14h às 18h.

- Masterclass: ‘Escrituras do real: o cinema entre a vida e o imaginário’, com Affonso Uchôa, dia 01º de junho (sábado), das 09h às 12h.

- II Kino Script - Concurso de Roteiro Audiovisual: Com premiação no valor de R$ 3 mil, em duas categorias: Roteiro de Curta-Metragem e Argumento de Longa-metragem. As inscrições poderão ser feitas entre 2 de maio e 30 de julho, no site do Espaço Kino (https://kinomostra.com.br/).