Mostra Kzulo de arquitetura implanta entrada solidária total em prol da Casa de Apoio São Luiz

A Mostra Kzulo de Arquitetura, tradicional evento que reúne profissionais e entusiastas da área, está estendendo sua visitação e implantando uma entrada totalmente solidária em prol da Casa de Apoio São Luiz. Até dia 24 de novembro, além de apreciar os projetos expostos, os visitantes também poderão contribuir com a doação de 2kg de alimentos não perecíveis sem custo a mais.

A Mostra Kzulo tem em sua proposta apresentar as últimas tendências e inovações no campo da arquitetura e do design de interiores. Com ambientes cuidadosamente decorados e projetados, o evento atrai profissionais da arquitetura, estudantes e pessoas interessadas em conhecer as novidades do setor.

A iniciativa de estender a visitação e implantar uma entrada solidária em prol da Casa de Apoio São Luiz é uma forma de unir o propósito da Mostra Kzulo com a responsabilidade social. A instituição oferece suporte e assistência a parentes e pacientes em tratamento contra o câncer, vindos de outras cidades e que necessitam de um local para se hospedar.

Neste período, a visitação acontece de terça a sexta-feira, das 18h às 22h. Os visitantes poderão apreciar os belos ambientes, fotografar e conhecer as tendências do morar bem. Este ano o evento reúne 16 ambientes assinados pelos mais renomados profissionais.

Local: Casa da Enec Engenharia, na T 3, Setor Bueno, Goiânia.

Local: Casa da Enec Engenharia, na T 3, Setor Bueno, Goiânia.

