Mostra Kzulo de Arquitetura recebe visitantes até o dia 30 de outubro

Despertar a imaginação e estimular a busca por novas ideias e soluções na área da arquitetura e do design de interiores é a principal ideia da 6ª edição da Mostra Kzulo de Arquitetura, Decoração, Design e Paisagismo, que abriu as portas para o público na última quarta-feira (23) com o tema Inspirações.

Os ambientes recebem visitantes até o dia 30 de outubro na casa da Enec Engenharia, localizada na Avenida T-3, no Setor Bueno. Mais de 20 arquitetos e designers entre veteranos e estreantes assinam os projetos dos ambientes que apresentam tendências de decoração e como elas podem impactar a vida de cada um.

“Quando decidimos por esse tema, tínhamos em mente espaços que expressassem leveza, amor e atitude”, comenta a diretora da mostra, Joseane Pereira. A mostra chegou a Goiânia pela primeira vez em 2021, acontecendo antes em Anápolis desde 2017. “A mostra foi crescendo e fui convidada para trazê-la para Goiânia. Tem sido uma experiência fantástica”, diz.

A primeira edição na capital teve Raiz Sertaneja como tema, homenageando os grandes nomes do gênero musical que possuem forte relação com Goiás, como Leandro e Leonardo, Gian e Giovani, Luan Santana, Marrone, Felipe Araújo e Naiara Azevedo. Já em 2022, reunir tendências da arquitetura, design, decoração e paisagismo em meio a elementos relacionados à cultura, fauna e flora do Estado nortearam a temática Riquezas de Goiás.

Para este ano, a Mostra Kzulo aposta na diversidade de estilos e abordagens em cada ambiente, permitindo aos visitantes mergulhar em atmosferas distintas e descobrir novas formas de se inspirar em espaços amplos e versáteis.

O evento segue a proposta de ser um espaço democrático, onde tanto iniciantes quanto profissionais experientes têm a oportunidade de expressar sua criatividade. Ao longo da mostra, serão divulgadas uma série de encontros e atividades interativas para o público interessado.

Gastronomia

O público pode conferir o restaurante na ala gastronômica da mostra, que em 2023 fica aos cuidados do Brito Buffet. O espaço funciona de terça a sexta-feira, das 18 às 22 horas. Já aos sábados e domingos, a casa apresenta o Prato do Dia, que será sempre uma surpresa para os visitantes. Para refrescar, há opções de drinques com o gin Trevo Raro, bebida brasileira produzida por mulheres.



Evento: Mostra Kzulo de Arquitetura - Inspirações

Data: Até 30 de outubro

Local: Casa da Enec Engenharia - Av. T-3, nº 2016, Setor Bueno

Horários: De terça a sexta-feira, das 18 às 22 horas; sábados e domingos, das 11 às 22 horas

Ingressos: R$ 70 (inteira) e R$ 35 (meia solidária mediante doação de 2kg de alimentos que serão doados à Casa de Apoio São Luiz)

Informações: @mostrakzulo



Solidariedade

De volta em 2023 à casa da Enec Engenharia, no Setor Bueno, a mostra desde o ano passado tem a opção de ingresso meia-entrada solidária, que pode ser adquirido mediante a doação de 2 kg de alimentos não perecíveis na portaria do espaço. Os itens serão doados à Casa de Apoio São Luiz, instituição filantrópica que oferece apoio e suporte aos portadores de câncer durante o processo de tratamento.

A instituição também recebe dessa vez um espaço assinado pelo arquiteto Gustavo Nunes voltado aos familiares dos pacientes em tratamento contra o câncer, com paisagem com muito verde, água corrente e fauna. A casa de apoio é também uma das inspirações da Mostra Kzulo em um ambiente projetado pela arquiteta Grace Santiago, batizado de Ala de Quimioterapia Humanizada.