A “Mostra Labareda” integra a programação do Cine Cultura desta semana, com a exibição de quatro produções goianas, no sábado (16), a partir das 20h30. A entrada é gratuita.

O grande destaque da programação é a sessão première de “Um Homem Nu”, da roteirista, diretora e produtora, Viviane Goulart. A produção é uma adaptação do livro “Memórias do Submundo”, do escritor e poeta marginal goiano Marco Coimbra.

O filme gira em torno dos relatos que a protagonista, Jenny, faz a Marcão. Conhecida como a “rainha da confusão”, a personagem narra sua noite cheia de supressas e os encontros com outras figuras, como Gilberto, Rato e Primo.

O roteiro da produção é inspirado nas obras de Abbas Kiarostami, poeta, cineasta, produtor e fotógrafo iraniano – que com mais 40 anos de carreira cinematográfica, conquistou prêmios como a Palma de Ouro e o Leão de Ouro.

O elenco do curta-metragem é formado pelo próprio autor, Marco Coimbra, a atriz Juliana Dalle, os atores Arthur Cintra, Fred Prachedes, João Batista e Allan Jacinto. Sendo este último artista já conhecido pelo público por ter atuado em produções nacionais como “Vento Seco” (2020), “Atrás da Sombra” (2020) e “Felipa e o Foguete” (2017) – exibido no especial de fim de ano da TV Anhanguera, em 2017.

O evento conta ainda com a exibição de outros três curtas dirigidos pela diretora goiana, que atua na Labareda Cinematográfica e na Mostra Clandestina, são eles: o documentário, “Xica” (2019), o documentário, “Presente de Casamento” (2021) e o filme de ficção, “Codinome Meu Amor” (2022).

Bate-papo

Um debate com a presença de Coimbra, toda a equipe técnica de “Um Homem Nu” e o público participante, encerra a programação da “Mostra Labareda”. O projeto foi contemplado pelo Edital de Fomento aos Novos Artistas Fundo de Arte e Cultura do Estado de Goiás, 2017. (FAC, SEDUCE e Governo de Goiás).