Mostra 'O Amor, a Morte e as Paixões' estica programação por mais uma semana

Os cinéfilos que são inimigos do fim podem comemorar porque vai ter saideira na mostra "O Amor, a Morte e as Paixões". Depois de 14 dias de exibições de filmes, palestras e shows, a organização do evento estica a programação por mais uma semana na tradicional ressaca em cartaz no CineX Cult, unidade do Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON). Sob a curadoria do professor Lisandro Nogueira, indicados ao Oscar e os campeões de bilheteria desta 15ª edição estão confirmados nessa segunda chance para os espectadores.

“Muitas pessoas estavam viajando durante o carnaval e não conseguiram assistir aos sucessos da mostra. Por isso, optamos por deixar os filmes mais procurados por mais tempo”, afirma o CEO do Cinex, Adriano Oliveira. São os casos de O Sabor da Vida, Zona de Interesse, Pobres Criaturas, A Cor Púrpura e Horizonte, confirmados até o dia 21 de fevereiro dentro da grade de ressaca, assim como Madame Teia. Os valores dos ingressos são os convencionais da bilheteria do cinema, sendo R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia-entrada).

Um dos principais filmes da temporada, "Pobres Criaturas", do diretor Yorgos Lanthimos com 11 indicações ao Oscar, entre elas de melhor atriz para Emma Stone, é um dos destaques da saideira. Na trama, a jovem Bella Baxter é trazida de volta à vida pelo cientista Dr. Godwin Baxter, papel de Willem Dafoe, com cérebro de bebê. À medida que sua mente evolui, a protagonista tem sede de conhecer o mundo. O elenco conta ainda com Mark Ruffalo - indicado para ator coadjuvante -, que vive o advogado Duncan Wedderburn.

Com cinco indicações ao Oscar, entre elas de melhor filme, diretor e filme internacional, Zona de Interesse é mais uma boa opção disponível na ressaca da mostra. Dirigido por Jonathan Glazer, e estrelado por Sandra Hüller (que também protagoniza o francês Anatomia de uma Queda) e Christian Friedel, o longa é descrito como “um retrato impactante de uma família nazista vivendo nas proximidades do campo de concentração alemão de Auschwitz”. O longa venceu o Grande Prêmio do Festival de Cannes de 2023.

A lista também conta com A Cor Púrpura. A obra, com uma indicação ao Oscar na categoria de atriz coadjuvante para Danielle Brooks, por Sofia, tem direção do cineasta Blitz Bazawule, que ficou conhecido por ter codirigido o álbum Black is King, de Beyoncé. Ambientada no sul dos EUA no início dos anos 1900, a trama acompanha a jornada de sofrimento da jovem Celie (Phylicia Pearl Mpasi/Fantasia Barrino), que perdeu a mãe ainda criança e vive uma rotina de abusos. Colman Domingo, Halle Bailey, Aunjanue Ellis, além dos músicos H.E.R. e Jon Batiste, integram o elenco.