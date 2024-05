Mostra reúne mais de 50 filmes gratuitos no Cine Ritz até o domingo

Caminhar pelo Centro de Goiânia, passar pela Rua 8 e, de quebra, conferir mais de 50 filmes no Cine Ritz é o convite da 1ª edição da Goiânia Kino Mostra. O evento dá início nesta quarta-feira (22) a uma maratona cinematográfica com filmes goianos e de outros estados ao lado de atividades formativas que destacam a nova e atualíssima produção audiovisual brasileira.

Até o domingo (26), os goianos poderão se reconhecer na tela grande. A lista de filmes é extensa, com curtas e longas-metragens que reverberam as paisagens, histórias e memórias dos realizadores de Goiás. A maioria das produções são inéditas em Goiânia. “Os dois primeiros dias de mostra são específicos para destacar os trabalhos dos profissionais do Estado com suas diferentes linguagens e pesquisas”, adianta o idealizador do festival, o produtor Isaac Brum.

No documentário Rua 8, os diretores Laércio Alves e Caique Branco apresentam o processo de renascimento cultural e identitário que a região do Centro passou nos últimos anos. Já em A Chuva do Caju, o cineasta Alan Schvarsberg vai até o quilombo Vão das Almas, na Chapada dos Veadeiros, desvendar os mistérios dos que ali habitam. Os dois filmes e mais outras realizações serão exibidas na abertura da mostra, a partir das 19 horas.

Muitos dos filmes goianos e de outros estados são recentes e apresentam um verdadeiro panorama do que os profissionais brasileiros têm feito no cinema nacional. Brum conta que as inscrições foram abertas em março e tiveram o total de 790 obras cadastradas. “Tivemos de fazer uma seleção para chegar em torno de 50 produções selecionadas, o que só revela a atual ebulição do cinema brasileiro”, completa o diretor.

Para organizar a mostra, foram definidos cinco programas ao longo da semana: Kino Mostra Brasil, Kino Mostra Goiás, Kino Mostra de Longas-Metragens, Kino Mostra Kids e Mostra Kino Teens, as últimas duas focadas na formação de público infantil e infantojuvenil. “É uma oportunidade para celebrarmos a diversidade e a riqueza do cinema brasileiro, ao mesmo tempo em que promovemos a formação e o debate sobre a produção audiovisual”, destaca Brum.



Ebulição

Enquanto diversos filmes são exibidos no Cine Ritz, na Sala Sesc, atividades profissionalizantes gratuitas acontecem no Coletivo Centopeia, no Setor Sul. No sábado (25), às 9 horas, o cineasta Emanuel Lavor promove a masterclass A Primeira Estória: Caminhos Possíveis para Roteiristas Iniciantes do Centro-Oeste. Já às 16 horas, o diretor Hélio Fróes dá a oficina Do Teatro para o Audiovisual: Estratégias e Desafios.

“A aula adianta o que fizemos no filme Festa entre Parentes, que será lançado durante a Goiânia Kino Mostra”, explica Fróes, diretor da Cia. de Teatro Nu Escuro e que faz sua estreia em longa-metragem. A produção será exibida no último dia de festival, no domingo, seguido da cerimônia de encerramento e premiação.

Festa entre Parentes foi gestado durante a pandemia, em 2020, como um parêntese nas atividades do grupo de atores do corpo cênico, ligado à Escola do Futuro em Artes Basileu França. Cada ator, individualmente, coletou relatos de um parente e trouxe material para ser trabalhado artisticamente. “A proposta tinha como objetivo reunir as histórias de vida, as tragédias familiares e os causos insólitos num conjunto que refletisse as raízes do grupo”, explica Fróes.

Além do filme goiano, o outro longa selecionado é o cearense Mais Pesado É o Céu, do diretor Petrus Cariry, que venceu quatro prêmios no último Festival de Gramado e tem Matheus Nachtergaele no elenco. A narrativa conta as desventuras de Teresa, que depois de acolher uma criança abandonada, conhece Antônio. Juntos, eles começam uma jornada pelas estradas e compartilham um passado em comum, que são as lembranças de uma cidade submersa no fundo de uma represa.



O último sobrevivente

Ele faz parte da memória do centro histórico de Goiânia e é o último sobrevivente entre os cinemas de rua da capital com exibições de filmes comerciais e de arte. Desde o ano passado que o Cine Ritz tem passado por uma série de mudanças desde a parceria entre o Cine Lume, empresa proprietária do cinema, com o Sesc, que assumiu a Sala 2, chamada agora de Sala Sesc Ritz.

A revitalização da fachada está entre uma série de mudanças que devem acontecer até o final do ano no cinema. O diretor do espaço, Frederico da Cruz Machado, conta que o cinema foi beneficiado com os recursos da Lei Paulo Gustavo e, entre as melhorias previstas, estão a troca de projetores e carpetes e reforma nos banheiros, na parte elétrica, hall e bilheteria.

Na ativa desde os anos 1990, no Cine Ritz passou por poucas e boas antes da parceria com o Sesc. O espaço se tornou símbolo de resistência da cultura na capital após uma série de dificuldades enfrentadas com o fim da popularidade de salas do tipo e, principalmente, com a pandemia. Em 2021, quando ficou fechado durante 10 meses por conta do isolamento social, uma vaquinha on-line foi criada pela organização do local para que o cinema conseguisse pagar as contas.



SERVIÇO

1ª Goiânia Kino Mostra

Abertura nesta quarta-feira (22), às 19 horas. Exibições e oficinas até o domingo (26)

Local: Cine Lume Ritz, Rua 8, 501, Centro

Ingressos: Gratuitos, retirada na bilheteria a partir de 1h antes da sessão

Capacidade: 234 pessoas

Informações e programação completa: kinomostra.com.br