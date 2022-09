Motociclista de 23 anos morre em acidente um dia antes do aniversário, em Aparecida de Goiânia

Um motociclista de 23 anos morreu, nesta segunda-feira (12), após bater na roda de um caminhão e ser atropelado por ele, na BR-153, em Aparecida de Goiânia. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o jovem completaria 24 anos de idade nesta terça-feira, 13 de setembro.

Conforme a PRF, o acidente aconteceu no Km-508 da BR-153, na Região Metropolitana de Goiânia. Inicialmente, pensou-se que o jovem, identificado somente com as iniciais W.S.B., teria colidido com a traseira de um carro de passeio, perdido o controle da direção e caído.

No entanto, ainda segundo a PRF, apurou-se depois que, na verdade, o jovem tentou passar entre o carro de passeio e o caminhão, momento em que bateu na roda desse segundo, caiu e foi atropelado.

O jovem teve a morte constatada ainda no local.

Por causa do acidente, a PRF precisou fazer o controle do fluxo e um congestionamento de cerca de 4 quilômetros se formou em cada lado da via.

Porém, a instituição informou que no início desta tarde o trânsito já estava liberado.