Motociclista derrapa em curva, é atropelado por carro e sai andando, em Aparecida de Goiânia

Um motociclista de 23 anos saiu andando após se desequilibrar, cair na rua e ser atropelado por um carro na manhã desta quarta-feira, no Setor Mansões Paraíso, em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima teve apenas ferimentos leves.

Uma moradora da região, Carlizania Braga, enviou as imagens das câmeras de segurança da casa dela que mostram o momento do acidente. No vídeo, é possível ver o motociclista realizando a curva para entrar na rua J-78, se desequilibrando, caindo da moto e sendo atropelado pelo carro.

Logo em seguida, o motorista do carro e uma passageira descem do veículo para ajudar o motociclista. Porém, neste momento, ele levanta e sai andando. Em outro ângulo, é possível ver que a vítima vai até a calçada e senta no meio-fio, enquanto outros pedestres chegam para ajudá-lo.

Segundo a moradora, não é a primeira vez que acidentes como esse acontecem no local. Ela ainda relata que o lote baldio na esquina dificulta a visibilidade dos motoristas devido a falta de limpeza do mato alto. Além disso, reclama da falta de sinalização no local.

“Aqui tem uma movimentação muito grande no período da manhã, um movimento rotineiro no decorrer do dia e volta a ser grande no final da tarde. A rua fica paralela ao Anel Viário e os motoristas usam para agilizar o trajeto, mas está muito perigo”, finaliza a moradora.