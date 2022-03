Motociclista morre após bater em placa de avenida, em Goiânia

Um motociclista, de 37 anos, morreu na tarde desta segunda-feira (21) depois de perder o controle do veículo e bater em uma placa de sinalização, no canteiro central da Avenida Independência, no setor Faiçalville, em Goiânia.

Informações preliminares repassadas por testemunhas à Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito de Goiânia (Dict) dão conta que o condutor seguia pela Avenida Independência, sentido setor Parque Amazônia, após a baixada do Parque Macambira, e após passar por uma rotatória perdeu o controle da direção e sofreu o acidente.

As testemunhas também relataram que a vítima trabalhava com representação comercial e que estaria em horário de trabalho. O homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local.