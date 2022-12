Motorista é flagrado transportando barras de ouro avaliadas em quase R$ 2 milhões, na GO-070

Um homem foi preso na noite desta terça-feira (13) transportando seis barras de ouro avaliadas em quase R$ 2 milhões, na GO-070, em Goiânia. De acordo com a Polícia Militar, o motorista foi abordado pelas equipes do Comando de Operações de Divisas (COD) e ficou nervoso com as perguntas.

“Durante a entrevista policial, o abordado demonstrou várias contradições e nervosismo em suas respostas, motivo pelo qual, aprofundou-se os procedimentos a fim de apurar as suspeitas”, detalhou a corporação. Os “tabletes” de ouro foram localizados na peça de engate do veículo.

As equipes do COD registraram o momento que localizaram o ouro escondido no compartimento do veículo. No total, foram apreendidas seis barras de ouro com, aproximadamente, 5,6kg, duas pepitas do mesmo metal precioso e uma Toyota Hilux. Segundo a PM, o prejuízo foi de R$ 1,9 mil.

“O condutor, o veículo e o ouro foram encaminhados para a delegacia de Polícia Federal (PF) em Goiânia a fim das providências e demandas a serem realizadas pela autoridade judiciária”, finalizou a PM. Como o nome do motorista não foi divulgado, a reportagem não localizou a defesa dele.