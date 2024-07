Motorista é sequestrado em distribuidora e torturado por adolescentes, diz polícia

Um idoso de 60 anos foi sequestrado e torturado por dois adolescentes ,de 15 e 17 anos, e um homem, de 22, de acordo com a Polícia Militar (PM). O caso aconteceu na madrugada deste sábado (21), em Goiânia. Um suspeito foi preso pelo crime e os adolescentes foram apreendidos esta segunda (22). Segundo a polícia, eles queriam forçar o idoso a transferir dinheiro para eles via pix. Parte da tortura foi filmada pelos suspeitos.

Como o nome deles não foi divulgado pela polícia, o Daqui não conseguiu localizar a defesa deles até a última atualização desta matéria.

No vídeo, o idoso aparece no Rio Meia Ponte, segundo a polícia, para onde foi levado pelos jovens. Ele aparece sendo forçado a entrar no rio e também levando chutes para que a cabeça dele entrasse na água, em uma tentativa de afogamento. Ainda nas imagens, o idoso e os jovens conversam, confira:

- Idoso: Posso fazer uma oração antes de morrer?

- Suspeito: Que oração, o que?

- Idoso: Não me mata, não.

- Suspeito: Não me mata o cara***, Zé.

Segundo a PM, o idoso foi abordado em uma distribuidora de bebidas no Setor Leste Universitário, onde parou para comprar cigarros. Os jovens obrigaram ele a entrar no próprio carro, usado para transportá-los pela cidade. O idoso ficou na posse dos suspeitos por cerca de oito horas, informou a polícia.

Somente às 7h30 da manhã desta segunda, o grupo parou em um posto de gasolina para abastecer o carro, quando o idoso conseguiu pedir socorro e fugir, de acordo com a PM. Imagens de câmera de segurança mostram o momento.

Após 12 horas de busca, segundo a polícia, os adolescentes foram detidos e o homem preso. Ainda segundo a PM, todos os três já tinham passagem pela polícia.