Motorista de caminhão-guincho morre após cair no Rio dos Bois, em Cezarina

O motorista de um caminhão-guincho morreu após o veículo cair dentro do Rio dos Bois, por volta de 5h30 da manhã desta terça-feira (9), na BR-060, em Cezarina, no sul de Goiás.

Ao chegarem no local, as equipes do Corpo de Bombeiros identificaram que a vítima estava sem vida e a cabine do veículo submersa na água. Uma equipe de mergulhadores do 1º Batalhão Bombeiro Militar de Goiânia, foi acionada para auxiliar na operação de resgate do corpo que está preso nas ferragens.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o veículo bateu no muro de proteção da ponte e caiu dentro do manancial. Ainda não há informações sobre o que teria causado o acidente.

Os bombeiros ainda estão no local para retirada do corpo do motorista.