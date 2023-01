Motorista de Cristiano Araújo condenado pela morte do cantor e da namorada é preso, diz PM

O motorista Ronaldo Miranda Ribeiro, que foi condenado pela morte do cantor Cristiano Araújo e a namorada dele, Allana Morais, foi preso na noite desta segunda-feira (30), em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital, afirma a Polícia Militar (PM). Ronaldo foi condenado em 2018 a dois anos e sete meses de prisão, em regime aberto, pelo crime de homicídio culposo, quando não há intenção de matar.

A Polícia Militar (PM), que cumpriu o mandado de prisão, informou ao G1 Goiás que Ronaldo teria mudado de endereço sem comunicar a Justiça, o que teria motivado a prisão do motorista. As equipes do Comando Regional do 41º Batalhão da PM relatam que prenderam Ronaldo por volta das 20h, durante patrulhamento pela região do setor Parque Real. “Ele foi conduzido e entregue à triagem do sistema prisional, em Aparecida”, afirmam.

Em nota, o Ministério Público de Goiás (MP-GO) informa que, em outubro do ano passado, a titular da 3ª Promotoria de Morrinhos, solicitou a prisão do motorista devido ele não inciado o cumprimento das penas restritivas de direitos. “Restrições de locomoção, pagamento de pena pecuniária e prestação de serviços”, informa. Além disso, explica que ele não foi encontrado para cumprimento da pena e, por isso, foi considerado foragido e teve a prisão decretada.

O advogado de Ronaldo, Ricardo Oliveira, explicou à reportagem que o motorista mudou de endereço em dezembro de 2022 e que se esqueceu de informá-lo para adicionar a mudança ao processo. “A Justiça tentou intimar ele para pagar a multa e as custas finais do processo e não o encontraram na casa antiga. Por isso, expediu o mandado de prisão dele. Ontem à noite ele foi parado em uma blitz, onde os policiais cumpriram a prisão”, relata.

Ricardo conta que acompanhou Ronaldo na triagem do sistema prisional e que explicou que só faltava adicionar o comprovante de endereço no processo. “Ele não tem pena para cumprir e foi uma questão administrativa do processo, falta de comunicação de novo endereço. Entramos com habeas corpus e, hoje de manhã, conseguimos a liminar de liberdade”, destaca. Ele informa ainda que o motorista foi liberado na tarde desta terça-feira (31) e que está em casa com a família.

Relembre

O cantor Cristiano Araújo, de 29 anos, e a namorada Allana Morais, de 19 anos, morreram no dia 24 de junho de 2015 quando eles retornavam para Goiânia de um show realizado em Itumbiara, a 239 km de Goiânia. O carro que eles estavam capotou após um pneu estourar. Segundo o desembargador Itaney Francisco Campos, o motorista estava acima da velocidade permitida na via, a 179 km/h, e, por isso, agiu de forma “imprudente, negligente e imperita”.