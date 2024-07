Motorista diz que atropelou vereador que caminhava até Trindade após sol atingir seu rosto

O motorista suspeito de atropelar e matar o vereador de Rio Verde, Geraldo Neto Almeida (PDT), afirmou em depoimento que, devido ao amanhecer, a visão dele foi ofuscada pelo sol. A informação foi confirmada pelo delegado à frente do caso, André Veloso. O acidente aconteceu no último sábado (6), durante a Romaria do Divino Pai Eterno para Trindade, na Região Metropolitana de Goiânia.

Por não ter tido o nome divulgado, o jornal não conseguiu localizar a defesa do suspeito até a última atualização desta reportagem.

“Ele [o motorista] se apresentou aqui na delegacia com advogado, informou que é um senhor de Palmeiras [de Goiás] que estava indo sozinho para um encontro de igrejas evangélicas em Goiânia, e em determinado momento, devido ao amanhecer, ele foi ofuscado pelo sol e aconteceu a colisão que vitimou o vereador”, afirmou o delegado.

Segundo o investigador, o motorista informou em depoimento que não parou o veículo após o acidente porque tinham muitas pessoas próximas ao local e ele ficou com medo de alguma retaliação. “Ele também afirmou que não acionou a polícia depois, não fez nenhuma ligação e nem procurou nenhum órgão de socorro porque estava muito nervoso”, destacou André Veloso.

Conforme a Polícia Civil, o motorista vai responder pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor com causa de aumento de pena por não ter prestado socorro. O delegado afirmou que o homem continua em liberdade por ter se apresentado espontaneamente na delegacia.

Acidente

O acidente aconteceu na BR-060, em Guapó, sentido Goiânia/Rio Verde. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um carro invadiu o acostamento e atingiu Geraldo, de 45 anos. Ele estava acompanhado de amigos que não se feriram. Conforme a PRF, o motorista do carro fugiu sem prestar socorro.

Em nota, a Câmara Municipal de Rio Verde lamentou a morte do vereador e decretou luto oficial de três dias.

"Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos e que Deus possa confortá-los neste momento de tamanha dor", diz um trecho da nota de pesar.

A Prefeitura de Rio Verde também lamentou a morte de Geraldo e disse que “nesse momento de dor, a gestão municipal se solidariza com familiares e amigos”.