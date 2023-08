Motorista do transporte coletivo é filmado agredindo passageiros em Goiânia

Um motorista que dirigia um ônibus do transporte coletivo foi filmado agredindo um casal em um posto de gasolina de Goiânia (veja acima). Pelas imagens gravadas por passageiros é possível ver que o condutor corre atrás de uma jovem e a agride com um tapa. O namorado da adolescente aparece logo em seguida e vai contra o motorista.

O caso aconteceu na tarde da última terça-feira (8), na Avenida Central, no Jardim Nova Esperança, na região noroeste de Goiânia. Nas imagens, ainda é possível ver que o namorado da jovem agredida consegue imobilizar o motorista ônibus com um ‘mata-leão’.

Os passageiros logo intervieram a fim de separar a confusão. O condutor do ônibus consegue se soltar da imobilização e volta a dar tapas na adolescente inicialmente agredida. Em seguida, a confusão recomeça. Depois de certo tempo, os passageiros conseguem apartar a briga e o motorista retorna ao veículo e segue viagem.

Em nota, a Viação Reunidas informou que apura os fatos, que é prematura qualquer conclusão a respeito, que condena atos de violência e que todas as medidas serão tomadas (nota na íntegra ao fim do texto).

Informações dadas pelo casal à Polícia Civil mostram que a confusão começou ainda dentro do ônibus após o casal ter apertado o botão para pedir para descer, nisso, o motorista teria avisado que alguém já havia apertado. Na sequência, a jovem teria dito que não dava para ver que uma parada já havia sido pedida porque a luz de indicação não estava funcionando.

O relato do casal segue afirmando que o motorista teria começado a ofender o casal e o namorado da adolescente,que, irritado, teria arremessado um chinelo contra o condutor. Então, o motorista o teria parado o veículo e perseguido o casal.

Nota da Viação Reunidas

A Viação Reunidas, atenta à necessidade de esclarecer as informações acerca do ato de violência ocorrido no dia de ontem (08/08/2023 Terça-feira), esclarece que:

1 - Desde o momento em que foi acionada a respeito do ocorrido, a empresa vem buscando elucidar os fatos.

2 - As apurações sobre as possíveis motivações do ocorrido ainda estão em andamento pela empresa, sendo nesse momento, prematura qualquer conclusão a respeito, mas antecipa que as medidas cabíveis serão tomadas.

3 - Por fim, informa que condena veentemente qualquer tipo de ato de violência, seja por iniciativa de passageiros ou de motoristas, lembra ainda que constantemente atua junto ao seu quadro de profissionais orientando acerca do correto e adequado tratamento que deve ser adotado no desenvolver das suas atividades.