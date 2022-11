Motorista e paciente são flagrados fazendo sexo dentro de van da Prefeitura de Silvânia; vídeo

O motorista de uma van da Prefeitura de Silvânia, cidade há 85 quilômetros de Goiânia, foi filmado fazendo sexo com uma paciente dentro do veículo utilizado para locomoção de pessoas em tratamento médico. Um vídeo, filmado por um homem que passava próximo ao local, mostra o carro balançando. De acordo com a gestão municipal, o servidor foi afastado do cargo.

O caso aconteceu nesta quinta-feira (24) e, segundo a Prefeitura de Silvânia, ainda não se sabe se o sexo entre os dois foi consensual. Em nota oficial, o município lamenta o ocorrido e diz que os atos são “inadequados com a conduta de um servidor público, no exercício de suas funções, em horário de expediente e no uso de veículo da frota municipal”.

É informado ainda que foi instaurado um Processo Administrativo Disciplinar para investigar a conduta do motorista, que deverá ser concluído em até 60 dias. Também foi registrado um boletim de ocorrência. Entre as punições, está a exoneração do servidor, que trabalha no município há 31 anos.

Outros quatro processos administrativos foram instaurados para apurar condutas de servidores municipais.