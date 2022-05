Motorista embriagado que bateu em carro de família e matou bebê de 1 ano é solto após fiança

O homem que dirigia embriagado, sem carteira de habilitação e bateu contra o veículo de uma família que estava parado, em Rio Verde, provocando a morte de um bebê de 1 ano e deixando o pai gravemente ferido, foi liberado na última sexta-feira (29) após a Justiça determinar fiança de 10 salários mínimos. O acidente aconteceu na BR-060, no dia 24 de abril. O motorista está sendo investigado por homicídio doloso, embriaguez ao volante e por dirigir sem habilitação.

Segundo a Polícia Civil, o pai encostou o carro na sombra de um outdoor, fora da pista, para colocar uma proteção contra o sol para as três filhas. As crianças, uma de 6 anos, outra de 4 e a vítima Maria Helena, que havia completado um ano de idade menos de uma semana antes, estavam na cadeirinha e com cinto segurança, de acordo com a investigação.

O pai, Vicente Ramos de Oliveira Souza, de 42 anos, havia retornado para o banco do motorista após colocar a proteção e se preparava para seguir, quando o veículo desgovernado saiu da pista e colidiu violentamente contra a lateral do carro da família, que capotou mata adentro e ficou completamente destruído.

Carro sumiu na mata

De acordo com o delegado Adelson Candeo, responsável pelo inquérito policial, o impacto da colisão foi tão grande que as primeiras testemunhas que chegaram ao local não localizaram o veículo da família. “Ouviram barulho de criança chorando, com muito custo eles, andando em volta, acharam as três crianças na cadeirinha penduradas de cabeça pra baixo”, contou Adelson.

O processo de resgate foi complexo e, no momento em que o veículo foi localizado, a bebê Maria Helena estava viva, segundo o delegado. Ele carro estava próximo a um buraco, em uma região de mata e soltava fumaça, indicando princípio de incêndio.

As duas filhas mais velhas e a mãe foram resgatadas primeiro por uma das laterais do carro, mas o lado em que a bebê estava ficou obstruído pelas ferragens e só foi possível alcançar a criança após o resgate do pai e retirada do banco do motorista pelo Corpo de Bombeiros.

A mãe e as filhas foram encaminhadas para uma Unidade Básica de Saúde (UBS) e receberam alta médica. O pai segue internado em estado grave em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Municipal de Rio Verde. O homem que provocou o acidente teve lesões, permaneceu no local e foi preso em flagrante. Ele passou pelo teste do bafômetro, que atestou a embriaguez, e estava preso na Casa de Prisão Provisória de Rio Verde, antes de ser liberado.

Na esfera policial, a soma dos crimes não permite pagamento de fiança, mas a Justiça concedeu a liberdade, na quinta-feira (28). O investigado tem 46 anos e disse à polícia que trabalha como auxiliar de serviços gerais. A polícia não divulgou o nome do investigado, por isso a defesa não foi localizado.

Pai mudou de profissão pelas filhas

A Polícia Civil apurou que Vicente Ramos é formado em radiologia e trabalhava em um hospital quando a pandemia de Covid-19 começou, em 2020. Com receio de levar o coronavírus para dentro de casa e contaminar as filhas, o pai deixou a profissão para se afastar do ambiente hospitalar. “Ele deixou a profissão dele pra trabalhar de pedreiro. Ele saiu da profissão dele pra evitar qualquer tipo de mal que pudesse levar para as meninas”, contou o delegado.