Motorista morre após capotar o carro e bater em árvore dentro da fazenda do pai

Um motrista de 32 anos morreu depois de capotar o carro e bater em uma árvore da fazenda em que ele e o pai são donos. O acidente aconteceu no km 38 da GO-334, em Rubiataba, a cerca de 200 km de Goiânia.

Segundo a Polícia Militar (PM), o pai do motorista contou que o filho estava dirigindo na rodovia no sentido Rubiataba-Nova América quando perdeu o controle do carro, saiu da pista e bateu em uma árvore entes de capotar.

Ainda segundo a polícia, o lugar onde tudo aconteceu o acidente fica dentro da propriedade rural do pai e do homem que capotou o carro. A morte de Alan Carlos Silva Arriel foi confirmada no local pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A PM informou também que a Polícia Científica foi chamada e depois de consultar os sistemas de trânsito, o carro que ficou destruído com a batida foi liberado e deixado com o pai da vítima.